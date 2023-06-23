Eski şarkıların hepimizde ayrı bir yeri vardır. Zaman geçip gitse de şarkıların hissettirdikleri değişmez. Bu nedenle günümüzde de keyifle eski şarkıları dinlemekte ve farklı hisler duymaktayız. 70’ler şarkıları da bugün yine çok dinlenilen eski şarkılardandır. Kıymetli sanatçılarımızın sesleri günümüzde de bize duyguyu yüklü bir şekilde hissettirir. Özellikle bu yazıyı okuduktan sonra 1970 şarkılarının çoğunu bildiğinizi fark edeceksiniz. Bazen neşeyi bazen hüznü, her duyguyu coşkulu bir şekilde bu şarkılarda bulabilirsiniz.

Şarkılar gerek sözleri gerek notaları ile kişide özel hisler uyandırır. Hepimiz bir şarkı dinlediğimizde yaşadıklarımızın etkisiyle o şarkıdan farklı anlamlar çıkarabiliyoruz. Kişilerin yaşadığı olaylar hislerini de haliyle etkiliyor. Bu yüzden bir şarkıdan herkes aynı anlamı çıkaramıyor veya herkes aynı hissi duyamıyor. 70’lerin popüler şarkılarının özel yanı da bize bu hisleri dolu dolu yaşatmalarından olsa gerek. Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala günümüzde severek dinlememizin sebebi bizlerde oluşturduğu hisler ya da söylemek isteyip söyleyemediklerimizi bu şarkılarda bulmamız olabilir.

1970 şarkılarının neşeli olanları genelde tatlı bir heyecanı uyandırırken hüzünlü olanları bizlerin zarif bir kederi hissetmemize sebep olur. 70’li şarkılar, kederi zarifçe, neşeyi heyecanla bazen de ümitle hissettirdiğinden günümüzde de onları sıklıkla dinlememize neden olur. Listemizdeki 1970’li yılların popüler şarkılarına gelin bir de beraber bakalım, günümüzde en çok hangilerini dinlemeye devam ediyoruz göz atalım. Bizimle birlikte 70’lere tatlı bir yolculuğa hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Hala severek dinlediğimiz 70’ler şarkıları:

Baksana Talihe - Ajda Pekkan

Sev Kardeşim- Şenay

Gençlik Başımda Duman – Güzin ile Baha

Boşver Arkadaş – İlhan İrem

Ah Nerede - Füsun Önal

Birisine Birisine - Nil Burak

Sevemedim Karagözlüm- Şükran Ay

Öyle Sarhoş Olsam Ki – Tanju Okan

Hasretinle Yandı Gönlüm - Seha Okuş

Nasıl geçti habersiz - Emel Sayın

Bu Ne Dünya Kardeşim - Yeliz

Sen Gidince - Beyaz Kelebekler

Çilli Bom - Lale Belkıs

Hayat Bayram Olsa - Şenay

Arkadaşım Eşek - Barış Manço

Süper Star sesinden: Baksana Talihe - Ajda Pekkan

'Süper Star' lakabıyla tanınan büyük sanatçı Ajda Pekkan, Baksana Talihe şarkısıyla 70’li yıllara damga vurur. Aşkı kendi özgünlüğüyle yorumlayan sanatçının bu şarkısının sözleri Fikret Şeneş tarafından yazılır. 1977 yılında çıkan şarkının bestesi ise John O’Brien-Docker, Kai Warner ve Turaç Şabanhani’ye aittir. Ajda Pekkan güzelliği ve etkileyici sesiyle günümüzde de şarkılarını bizlere sunmaya devam ediyor.

Bütün olumsuz duyguları bir kenara bırakın: Sev Kardeşim- Şenay

Nostaljik şarkıların en popüler olanlarından, içimizi ısıtan o şarkı “Sev Kardeşim”. Şenay’ın “Sev Kardeşim” şarkısı bizlere barışı, mutluluğu, sevgiyi ve birliği çağrıştırır. Dinledikçe olumsuz duyguları bir kenara bırakıp olumluları hissetmemizi sağlar. Çıktığı günden bu yana unutulmayan özel şarkılardan biridir.

Kovaladıkça kaçan ateşböceği: Gençlik Başımda Duman – Güzin ile Baha

Gençlik Başımda Duman şarkısı “Ateş Böceğim” olarak da aklınızda kalmış olabilir. Şarkının “Kovaladıkça kaçan ateşböceğim misin?” kısmı en bilinen sözlerindendir. Nostaljik şarkıların en sevilenlerinden “Gençlik Başımda Duman” çıktığı günden bugüne birçok dizi veya filmde de kullanılmıştır.

Mutluluklar bizimle elem yok olsun: Boşver Arkadaş – İlhan İrem

Bizi umuda sürükleyen eski ama ezbere bildiğimiz, bize iyi hissettiren şarkılardan biri de İlhan İrem’e aittir. Şarkı “Haydi Sil Gözlerini” ismiyle de bilinmektedir. Gençliğin bir daha gelmeyeceğinden ve herkesin mutluluğun peşinden koştuğundan bahseden şarkı aşk için ağlamayı bırakıp mutlu olmanın gerektiğinden bahseder.

Aşk filmlerinin meşhur şarkısı: Ah Nerede - Füsun Önal

Füsun Önal’ın meşhur şarkılarından yıllardır dilimizde olan “Ah Nerede” şarkısı hangimizi geçmişe götürmüyor ki? Türk romantik komedi filmi olan, başrollerini Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun paylaştığı “Ah Nerede” filmi de ismini Füsun Önal’ın şarkısından almıştır.

Biraz gençlik biraz aşk kokan nostalji: Birisine Birisine - Nil Burak

Nil Burak’ın asıl adı Pembe Nihal Munsif olarak bilinir. İstanbul’da o zamanlar meşhur olan bir gece kulübünde gelen daveti kırmayarak sahneye çıkar ve şarkı söyler. Bunun üzerine sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. İsmi ise o gece Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilir. Nil Burak’ın “Birisine Birisine” şarkısı resmen aşık olmayı özendirecek türden. 1977 yılında çıkan şarkı, Nil Burak’ın kibar söyleyişi ile hafızalarımıza kazınmıştır. Duyduğumuzda neşeyle eşlik ettiğimiz 70’li yılların meşhur şarkılarındandır.

Türk sanat müziğinin özel parçası: Sevemedim Karagözlüm- Şükran Ay

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden olan Şükran Ay’ın “Sevemedim Karagözlüm” şarkısı yıllara meydan okuyan diğer bir eski şarkıdır. Sözleri ve müziği Orhan Gencebay’a aittir. 70’lerin meşhur şarkısı olan “Sevemedim Karagözlüm”, Şükran Ay’ın “Klasikler” albümünde yer alıyor.

Lise yıllarının vazgeçilmezi: Öyle Sarhoş Olsam Ki – Tanju Okan

70’li yılların şarkılarından biri de Tanju Okan’ın Öyle Sarhoş Olsam Ki şarkısıdır. 1975’de çıkan “Bütün Şarkılarım” albümünde yer alır. Günümüzde sözlerini çoğumuzun ezbere bildiği eski şarkılar arasındadır. Özellikle lise zamanlarında hepimizin hoş duygularla eşlik ettiği parçalardan biridir.

Acı ve özlem bir arada: Hasretinle Yandı Gönlüm - Seha Okuş

Hepimizin en az bir kez dinlediği şarkı olan “Hasretinle Yandı Gönlüm”, dinlerken derinliklerimize işleyerek içimizi sızlatır. Herkes şarkı sayesinde özlem ve acı dolu birçok hisse kapılmaktadır. 1970’lerden günümüze severek dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan biridir. Ayrıca Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Bilal İnci’nin başrollerini paylaştığı 70’lerin meşhur “Dönüş” filminin de müziğidir.

Yıllara meydan okuyan şarkı: Nasıl geçti habersiz - Emel Sayın

Türk sanat müziğinin eşsiz seslerinden Emel Sayın’ın “Nasıl Geçti Habersiz” şarkısı hepimizin muhakkak bildiği, günümüzde de sıklıkla duyduğumuz şarkılardandır. Şarkı eski Türk filmlerinde de sıklıkla kullanıldığından şarkıyı duyduğumuzda eski Türk filmlerini hatırlamamız da oldukça doğaldır.

Sev, çünkü sevmek en kolay: Bu Ne Dünya Kardeşim - Yeliz

Eski şarkıların hepimizde bıraktığı ayrı bir his vardır. Yeliz’in “Bu Ne Dünya Kardeşim” şarkısı da gençliğimizin bir parçası olarak hafızalarımızda yer alır. Yıllar geçse de hala dilimizde olan meşhur şarkı o dönemlerde de oldukça sevilen bir şarkıdır. Sözleri Oktay Yurdatapan’a; müziği ise Enrico Macias- Jacques Demarny’e aittir.

70’lerin efsane grubu: Sen Gidince - Beyaz Kelebekler

Beyaz Kelebekler’in üyeleri Rıfat Eke, Altan Eke, Ender Akaçan, Behzat Kutlubağ ve Bülent Ortaç şahıslarından oluşmaktadır. 70’li yılların ünlü gruplarından olan Beyaz Kelebekler “Sen Gidince Bak Neler Oldu, Neler Oluyor Hayatta, Bütün Aşklar Tatlı Başlar, Ateş Böceği” şarkılarıyla ününü kazanır. Saydığımız şarkıların çoğunu da günümüzde yine severek dinliyor ve biliyoruz. “Sen gidince bak neler oldu, kalbimin ucu yandı tutuştu” sözleri şarkının en bilindik kısımlarıdır.

Eskilerin en neşelilerinden: Çilli Bom - Lale Belkıs

Sesi dışında mankenliği, oyunculuğu ve söz yazarlığıyla da tanınan Lale Belkıs’ın “Çilli Bom” şarkısı hepimizin söylerken neşelenip eğlendiği şarkılardandır. Eski şarkılardan olsa da dilimize pelesenk olmuş meşhur şarkılardandır.

Şu dünyadaki o kişi: Hayat Bayram Olsa - Şenay

Bayramların mutlu eden, küsleri barıştıran sıcak bir yanı vardır. Şenay’ın “Hayat Bayram Olsa” şarkısında da sevmeyi bilen, mutluluk veren, güçlükten gelen ve kendini bilen insanların mutlu, sevilen, güçlü ve bilgin kişiler olduğu belirtilir. Buna inanan ve uygulayan kişiler çoğunlukta olsa, birlik olsa hayatın bayram olacağından söz eder. Bizde haliyle umut verici bu düşünceleri söylerken iyi hissediyoruz. Belki de yıllardır severek dinleyip söylememizin, günümüzde de popülerliğini kaybetmemesinin sebebi budur.

Çocukluk yıllarının vazgeçilmezi: Arkadaşım Eşek - Barış Manço

70’li yılların en sevilen büyük sanatçılarından Barış Manço’nun şarkıları günümüzde sevilerek dinlenilmektedir. Sadece “Arkadaşım Eşşek” değil birçok şarkısı büyük küçük demeden çoğu kişi tarafından bilinir. “Arkadaşım Eşşek” şarkısı ise özellikle çocukların sevdiği bir şarkıdır.

70’li yılların en sevilen bugün de dinlenilmeye, söylenilmeye devam edilen meşhur şarkılarından bazılarını sizler için derledik. Bu içerikte olanlardan veya yer almayanlardan sizin sevdiğiniz eski şarkılar hangileri? ''Listede muhakkak bunlar da olmalı'' dediğiniz 70’li yılların şarkılarını sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz.

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