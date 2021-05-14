79 Yıldır "Kayıp" Olan Bir Denizaltının Akıbeti Belli Oldu

İngiliz deniz kuvvetlerine bağlı HMS Urge adlı bir denizaltı, 2. Dünya Savaşı sırasında Malta'dan Mısır'a gitme emri aldıktan bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. 1942 yılından bu yana "kayıp" olan denizaltıya ne olduğu, yakın zamanda gerçekleşen bir keşif ile ortaya çıktı.

Uydu ve radar teknolojilerindeki tüm gelişmelere rağmen derin denizlerin altı, büyük ölçüde hala keşfedilmeyi bekliyor ve dalgıçlardan oluşan araştırma ekipleri suların derinliklerine inana kadar pek çok gizem, teorilere konu olmaya devam ediyor. Ancak bu teorilerden biri, yakın zamanda gerçekleştirilen bir keşif ile çürütülmüş durumda.

2. Dünya Savaşı'nda tansiyonun en yüksek olduğu dönemlerden 1942 yılında Malta adası, İngiliz donanması için önemli bir limandı. Ancak İngiliz deniz kuvvetleri, Alman ve İtalyan hava kuvvetlerinin yoğun saldırıları nedeniyle buradaki birliklerine Mısır'a gitmeleri talimatını verdi. HMS Urge adlı denizaltı, Mısır'a hiçbir zaman ulaşamadı ve denizaltının akıbeti hiçbir zaman bilinmedi.

32 askeri ve 11 gemi personeli ile birlikte ortadan kaybolan HMS Urge'nin akıbeti ile ilgili olarak bugüne kadar pek çok farklı teori ortaya atıldı. Jean-Pierre Misson adlı Belçikalı bir dalgıç, HMS Urge'nin enkazını 2015 yılında Libya açıklarında bulduğunu, denizaltının İtalyan savaş uçakları tarafından batırıldığını öne sürmüştü. Misson'a göre HMS Urge, gizli bir görev sırasında batırılmıştı.

Malta kıyılarında keşfedilen bir denizaltı enkazının yüksek çözünürlüklü üç boyutlu modelini oluşturan araştırmacılar, söz konusu enkazın Misson'un Libya açıklarında batırıldığını iddia ettiği HMS Urge'ye ait olduğunu onayladılar. Yüzeyin yaklaşık 110 metre altına, 20 dakikalık bir dalış gerçekleştiren araştırmacılar, denizaltının neden battığını de ortaya çıkardılar.

Paylaşılan bilgilere göre HMS Urge, gerçekten de emredildiği gibi Malta adasından Mısır'a doğru ilerlemeyi hedefliyordu ancak fazla uzaklaşamadan bir Alman savaş gemisi tarafından yerleştirilmiş bir mayına çarptı ve pruvada büyük bir delik oluştu. Su almaya başlayan denizaltı, içindeki 43 personel ile birlikte denizin dibini boyladı.