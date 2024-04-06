Fragman Olmasa GTA 6 Sanılacak İnanılmaz GTA V 8K Modu

Bilgisayara çıkalı 9 yıl olmasına rağmen GTA V hâlâ çok popüler ve çok sayıda mod almaya devam ediyor. Son olarak oyunun görüntü kalitesini 8K'ya çıkaran bir mod yayımlandı.

Grand Theft Auto V oyun dünyasının gelmiş geçmiş en popüler yapımlarından biri ve çok uzun zamandır da mod toplulukları oyun için çeşitli modlar sunuyorlar. Digital Dreams tarafından yayımlanan videoda oyun, birkaç modla birlikte geliyor. Bu modlar arasında yer alan ışın izleme modu ve karmaşık görsel efektleri oyuna getiren Rewrite V mod ile birlikte GTA V, yepyeni grafik özellikleriyle 8K olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki GTA 6 fragmanı çıkmasa ve bu video birden internette belirse GTA 6 sızıntısı sayılabilirdi.

İşte 8K kalitesinde GTA V

Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz yılın sonlarında GTA 6'nın fragmanı yayımlanmış ve 24 saat içerisinde en çok izlenen müzik kategorisi dışı video olarak rekor kırmıştı. Her ne kadar oyunun kesin çıkış tarihi belli olmasa da 2025 yılında karşımıza çıkacağı biliniyor. Elbette ki bu kadar büyük bir oyundan ve bu kadar uzun bir zaman aralığından bahsederken gecikmeler yaşanması ihtimalini de göz önüne almak gerekiyor.

Grand Theft Auto V, şu anda tüm dünyada bilgisayarlarda, PlayStation 4 ve 5'te, Xbox Series X/S'te, Xbox One ve Xbox 360'ta oynanabiliyor. Görünüşe göre de yeni oyun piyasaya çıkana kadar oynanmaya ve modlarla süslenmeye devam edecek.