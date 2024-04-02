Discord, 1 Nisan şakası yapmaya çalışırken yanlışlıkla GTA 6'nın 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırdı.

Dün 1 Nisan idi ve pek çok firma bu günü şaka yapmak için bir fırsat olarak gördü. Öte yandan Discord'un kullanıcılara yapmak istediği şaka bir anda Rockstar'a şaka oldu. GTA 6'nın kırılması imkânsız görülen "müzik dışında 24 saatte en çok izlenme" rekoru tarih oldu. Bunun sebebi ise Discord'un yanlışlıkla uygulamasını bir YouTube izleme botuna çevirmesi.

Discord, kullanıcılarına şaka yapmak için platforma "ganimet sandıkları" ekleneceğini duyurdu, hatta bunun için bir de video hazırlandı. Hazırlanan video da şaka belli olmasın diye mart ayının sonlarında yayımlandı. Öte yandan video ile ilgili gözden kaçan küçük bir detay, GTA 6 fragmanının tarihî rekorunu tula buz etti.

14 saatte 628 milyon izlenme

"Discord'a eklenecek bir özelliğin videosunun 20 saatte 628 milyon izlenmesi pek mümkün değil." diye düşünüyorsanız haksız değilsiniz. Video bütün kullanıcılarla paylaşıldığı ve kullanıcılar uygulamayı açar açmaz arka planda oynamaya başladığı için bu kadar büyük bir sayıya ulaştı. YouTube, uygulama içinde izlenen videoları da genel izleme sayısına dahil ediyor.

Bu ilginç durum kullanıcıların da dikkatini çekti. Hem YouTube'da hem de X'te pek çok kullanıcı, Discord'un şaka yapmaya çalışırken uygulamayı bir anda devasa bir izleme botuna çevirdiğinden dem vurdu. Bu enteresan şaka da böylece YouTube'da bir rekorun el değiştirmesi ile tamamlanmış oldu.