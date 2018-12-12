Geçtiğimiz dönemlerde de sık sık teknolojik ürünleri uygun fiyatlara satan A101, yeni haftada 6 farklı teknolojik ürün daha satacak.

A101'in 13-20 Aralık 2018 tarihleri arasında, belirli mağazalarında ve sınırlı sayıda satışa sunacağı ürünler belli oldu. Daha önce de çeşitli kampanyalarla teknolojik ürünleri uygun fiyata satan A101'in bu haftaki listesinde Toshiba 43" FullHD Led TV, Elton 40” Uydu Alıcılı Smart Led TV, Honor 9 Lite, Piranha Bluetooth Kulaklıklar ve Hoparlör bulunuyor.

Toshiba 43" FullHD LED TV (2199 TL)

3x HDMI

WLAN BLUT-IN

Netflix

HD TV 1080p

Dahili HD uydu alıcı

2x USB media player

Bluetooth

Vestel servis güvencesi 3 yıl Garanti

Ücretsiz montaj

Elton 40” Smart LED TV (1399 TL)

Smart ( dahili wi-fi)

400 Hz

2×8 W ses çıkışı

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

Coaxial ses çıkışı

PC IN (VGA üzerinden)

PC Audio ses girişi

ETHERNET

Honor 9 Lite (1299 TL)

5.5 inch full HD + Ekran

Fullwiew 18:9 Geniş ekran

3 GB RAM

32 GB dahili Hafıza

13 MP + 2 MP çift ön kamera

13 MP + 2 MP çift Arka kamera

0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği

Android 8.0 oreo

Kirin 658 8 çekirdekli işlemci

Yüz tanıma

3000 maH batarya

2 yıl Garanti

Piranha Bluetooth Kulaklık (19.95 TL)

Telefonla görüşme

Müzik dinleme

iPhone ve Android uyumlu

2 yıl garanti

Piranha Bluetooth Hoparlör (34.95 TL)