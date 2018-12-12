A101'in 13-20 Aralık 2018 tarihleri arasında, belirli mağazalarında ve sınırlı sayıda satışa sunacağı ürünler belli oldu. Daha önce de çeşitli kampanyalarla teknolojik ürünleri uygun fiyata satan A101'in bu haftaki listesinde Toshiba 43" FullHD Led TV, Elton 40” Uydu Alıcılı Smart Led TV, Honor 9 Lite, Piranha Bluetooth Kulaklıklar ve Hoparlör bulunuyor.
Toshiba 43" FullHD LED TV (2199 TL)
- 3x HDMI
- WLAN BLUT-IN
- Netflix
- HD TV 1080p
- Dahili HD uydu alıcı
- 2x USB media player
- Bluetooth
- Vestel servis güvencesi 3 yıl Garanti
- Ücretsiz montaj
Elton 40” Smart LED TV (1399 TL)
- Smart ( dahili wi-fi)
- 400 Hz
- 2×8 W ses çıkışı
- 2 adet HDMI girişi
- 1 adet USB girişi
- Coaxial ses çıkışı
- PC IN (VGA üzerinden)
- PC Audio ses girişi
- ETHERNET
Honor 9 Lite (1299 TL)
- 5.5 inch full HD + Ekran
- Fullwiew 18:9 Geniş ekran
- 3 GB RAM
- 32 GB dahili Hafıza
- 13 MP + 2 MP çift ön kamera
- 13 MP + 2 MP çift Arka kamera
- 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
- Android 8.0 oreo
- Kirin 658 8 çekirdekli işlemci
- Yüz tanıma
- 3000 maH batarya
- 2 yıl Garanti
Piranha Bluetooth Kulaklık (19.95 TL)
- Telefonla görüşme
- Müzik dinleme
- iPhone ve Android uyumlu
- 2 yıl garanti
Piranha Bluetooth Hoparlör (34.95 TL)
- iPhone/Android cep telefonu uyumlu
- USB ve MicroSD kart girişi
- 3.5 mm harici AUX girişi
- Şarj edilebilir
- 2 yıl garanti