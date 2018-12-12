Huawei P Smart 2019, Daha Tanıtılmadan Satışa Sunuldu

Huawei P Smart 2019, daha resmi lansmanı gerçekleşmemiş olmasına rağmen Fransız bir perakende mağazası tarafından satışa sunuldu. Bu durum, cihazın tüm özelliklerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin orta segmentteki en yeni temsilcisi Huawei P Smart 2019, Fransa’da bir çevrimiçi perakende mağazası tarafından listelendi. Ürünün resmi olarak listelenmesi ile birlikte tüm teknik özellikleri de açıklığa kavuşmuş oldu. Su damlası çentikli tasarımı sayesinde %90’a yakın ekran/gövde oranı sunan cihaz, Huawei’nin orta segmentteki en şık akıllı telefonlarından biri olabilir.

Listelenen özelliklere göre yeni 6.2 inç Full HD+ ekranlı Huawei P Smart 2019, Huawei’nin HiSlicon Kirin 710 işlemcisinden güç alacak ve ARM Mali-G51 MP4 GPU’ya sahip olacak. 3GB RAM’i ve 64GB depolama alanı ile yeterli bir bellek kapasitesi sunacak olan cihaz, MicroSD kart yuvası ile depolama alanının genişletilmesini mümkün kılıyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen cihazda EMUI 9.0 arayüzü bulunuyor.

Huawei P Smart 2019, şaşırtıcı olmayan bir şekilde çift arka kameraya sahip. f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerası ile kaliteli fotoğraflar çekebilen cihaz, 2MP’lik derinlik kamerası ile portre modunu mümkün kılıyor. Ayrıca 8MP’lik ön kamera, selfie konusunda memnun edici işler ortaya çıkarabiliyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 3400mAh olarak listelendi ki bu da kullanıcıların tek şarjla bir günü tamamlayabileceğini gösteriyor.

Huawei resmi olarak P Smart 2019’u hala tanıtmamış olsa da cihaz Fransa’da çoktan satışa çıkmış durumda. Bu durum, Huawei’nin çok yakın bir zamanda resmi lansmanı gerçekleştireceğini gösteriyor. Bununla birlikte cihazın satışa çıkmış olması, listede belirtilen özelliklerin doğru olduğunu gösteriyor.