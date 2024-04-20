Aaron Karuse, sürekli yeni ve işlevsel tasarımlar için kafa yoran biriydi. Üstelik maddi bir beklentisi de yoktu. Tek gayesi, kendisinin ve çevresindekilerin hayatını kolaylaştırmaktı.

Kendini bildi bileli bir mucit olduğunu söyleyen Krause, temizlik malzemesi olarak kullanılan bir sünger tasarlamış ve bir anda kendini, yılda 82 milyon dolar kazanırken bulmuştu.

Peki Aaron Krause, bulaşık süngeri satarak nasıl bu kadar para kazandı?

Bu girişimci, 37 yaşında uluslararası bir imalat şirketini yönetiyordu.

Şirketin makinelerini onarıyor ve kirlenen elleri, canını bir hayli sıkıyordu. Bu sebeple iş yerinde, üretan köpüklü parlatma pedleri üretimindeki 14 yıllık deneyimini kullanarak ellerini temizlemenin bir yolunu aramaya başladı.

Çok geçmeden polimer bir süngerin, mükemmel bir çözüm olabileceğini düşündü. Yuvarlak şekilli, bir tarafı yivli ve ortasında iki delik bulunan "Scrub Daddy" isimli süngerini hayata geçirerek patentini aldı.

Krause, bu süngeri ilk etapta kaportacılara pazarlamaya çalıştı.

Fakat müşteriler, ürünün kullanışsız ve aşırı yüksek fiyatlandırıldığını düşündü. Hâl böyle olunca hevesi kırılan Krause, çareyi elindeki süngerleri üzerinde hurda yazılı kutuyla birlikte çöpün kenarına bırakmakta buldu.

Bir müddet sonra piyasadaki klasik süngerlerle mobilyalarını temizlemeye girişti fakat bu ürünler, mobilyalarının boyasını çiziyordu. Hurda gözüyle baktığı süngerlerine tekrar bir şans vermek istedi ve karşılaştığı sonuç şaşırtıcıydı.

Bu yuvarlak, yivli ve iki delikli sünger, mobilyalarını çizmemişti. Ayrıca köpüklü suya batırıldığında kolayca yumuşuyor ve diğer süngerlere göre çok daha kolay şekil alıyordu.

Tekrar umutları yeşeren Krause, tasarladığı süngerin bulaşık yıkarken de kullanılabilmesi için gülümseyen bir ağız ekledi.

Bu hâliyle bir miktar satış olmasına rağmen gülümseyen temizleme süngeri, hâlâ büyük bir perakende mağazasına giriş yapamamıştı. Daha fazla insana ulaşması gerektiğinin farkında olan Krause, bir televizyon programına çıktı ve süngerini tanıttı.

Gülümseyen temizleme süngeri, bu televizyon programı sayesinde ünlendi ve ABD’deki birçok perakendeci tarafından satın alındı. Ardından çok geçmeden de Avustralyalı tüketicilerin, temizlik kategorisindeki favorisi hâline gelerek Krause’a 82 milyon dolar kazanç sağladı.

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