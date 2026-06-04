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NVIDIA CEO'su, Bir Sonraki Trilyon Dolarlık Şirketin Hangisi Olacağını Açıkladı

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Dünyanın en değerli firması NVIDIA'nın patronu Jensen Huang, sıradaki trilyon dolarlık şirketi açıkladı. O şirketin hisseleri bir günde uçuşa geçerek rekor kırdı.

NVIDIA CEO'su, Bir Sonraki Trilyon Dolarlık Şirketin Hangisi Olacağını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler nedeniyle son yıllarda birçok yeni şirketin yükselişe geçtiğini ve değerini artırdığını görmüştük. Şimdi ise hangi firmanın bu denli yükseleceği merak ediliyordu. Yapay zekâdan en büyük faydayı gören firma olan ve kısa sürede dünyanın en değerli şirketi hâline gelen NVIDIA’nın patronu hakkında da bu konuda açıklama geldi.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Marvell Technology ismi verilen ve yapay zekâ veri merkezleri için çip tasarlayan firmanın bir sonraki “trilyon dolarlık şirket” olacağını düşündüğünü açıkladı.

İçerikten Görseller

NVIDIA CEO'su, Bir Sonraki Trilyon Dolarlık Şirketin Hangisi Olacağını Açıkladı
marve

Marvell Technology hisseleri fırladı

marve

Dünyanın en değerli şirketinin patronundan böyle bir açıklama gelmesi, tahmin edebileceğiniz gibi Marvell Technology’nin çok işine yaradı. Öyle ki firmanın hisseleri tek bir günde %32,52 civarında artış gösterdi. Bu artış, Marvell’in tek günde yaşadığı en büyük artış olarak kayıtlara geçmeyi başardı.

ABD merkezli bir firma olan Marvell, 1995 yılından beri faaliyet gösteriyor. Huang’ın da söylediği gibi şirketin ağ ve bağlantı çipleri veri merkezleri için hayati bir önem taşıyor. Şu anda hisselerinin 301 dolardan işlem gördüğünü belirtelim. Toplam piyasa değeri ise 264 milyar dolar civarında. Huang’ın dediği gibi gerçekten 1 trilyona ulaşıp ulaşmayacağını bekleyip göreceğiz.

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