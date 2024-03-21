ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı rakiplerinin iPhone yazılım ve donanımına erişimini engelleyerek anti-tröst kuralları çiğnemekle suçladı. Davanın bugün açılması bekleniyor.

Son dönemde mahkemelerle başı ağrıyan Apple, şimdi de ABD Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye veriliyor. Bu defa davanın konusu ise Apple'ın, rakiplerinin iPhone yazılım ve donanımına erişimini engellemesinden kaynaklanıyor. Adalet Bakanlığı, daha önce de Google'ı monopol olduğu için dava ederken Federal Ticaret Komisyonu da Meta ve Amazon'a karşı antitröst davaları açmıştı.

Aslında ABD ile teknoloji devleri arasında çok uzun süredir anlaşmazlıklar devam ediyor. Çeşitli kurumların sürekli dava ettiği Apple, 14 yıldır çeşitli nedenlerle Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye veriliyor. Bu seferki davanın özelliği ise iPhone üreticisinin pazardaki dominant pozisyonunu yasa dışı şekilde korumakla suçlandığı ilk dava olması.

Apple ilk kez "yasa dışı faaliyetle" suçlanacak

Apple, hâlihazırda Avrupa'da da rekabete engel olmakla suçlanıyor. Apple, bu ay rakiplerinin müzik yayıncılığı piyasasında daha uygun fiyatlar sunmasını engellediği için 1.8 milyar euroluk bir cezaya çarptırılmıştı. Apple ise bu cezaya itiraz etmiş ve yetkililerin "tüketicilerin zarar gördüğüne dair güvenilir bir delil bulamadığını" savunmuştu.

Apple ayrıca AB'nin yeni Dijital Pazarlar Kanunu kapsamında kapsamlı bir soruşturmaya da konu oldu. Firmanın rakipleri, Apple'ın mağaza kurallarını ve mağaza dışı alım satımlardan talep ettiği komisyonu şikâyet ettikleri gibi firmanın yeni fiyatlandırma politikasının da geliştirici ve kullanıcılar için daha fazla maliyet anlamına geldiğini savundu.

Adalet Bakanlığı, Apple'a son davasını 2019 yılında Donald Trump döneminde açmıştı. Dava kararlarından sonra Apple hisseleri %1,4 düşerken, 2024 yılında firmanın değer kaybı %7,2 oldu.