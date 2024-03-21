Meta, Microsoft, X ve Match Group (Tinder'ın üst şirketi), üçüncü parti ödeme yöntemleri davasında, Apple'e karşı Epic Games'in yanında olduklarını belirten dilekçeleri mahkemeye sundu.

Apple ile Epic Games arasında yaşanan üçüncü parti ödeme sistemleri krizi, mahkeme salonlarında yankılanmaya devam ediyor. Şimdi de Meta, Match Group, X ve Microsoft, mahkemeye sundukları dilekçeler ile Epic Games'in yanında yer aldı.

Apple, Avrupa Birliği'nin DMA adlı dijital pazarlar kanununa ve ABD'de de mahkemenin kararına göre iOS'ta üçüncü parti ödemelere izin vermek zorunda. Ayrıca kendi uygulama mağazasına alternatiflere de izin vermesi gerekiyor. Kendi mağazasından yapılan alım satımlarda Apple, yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Kendi mağazası dışından yapılan işlemlerde de, duruma göre yüzde 27'yi bulacak şekilde komisyon talep ediyor.

Apple'ın uyguladığı yönteme tepki büyük

Epic Games, bu ayın başlarında Bölge Hakimi Yvonne Gonzales Rogers'tan, Apple hakkındaki kalıcı mahkeme kararlarını uygulamasını talep etmişti. Alınan karara göre Apple, geliştiricilere alternatif ödeme sistemleri sunmak zorundaydı. Apple'ın sunduğu yöntem ise kimseyi mutlu etmedi.

"Mahkeme kararıyla uyuşmuyor"

Epic'i destekleyen firmalar, Apple'ın kendi ekosistemi dışındaki ödeme yöntemlerinden talep ettiği komisyonun teknik olarak eski sistemi devam ettirdiğini söylüyorlar. Firmalar dilekçede, "Apple Planı, ne mektupla ne de mahkeme kararının ruhuyla uyuşmuyor." ifadesini kullandılar.

X'in dilekçesinde, %27'lik komisyonun geliştiricilere, üçüncü parti ödeme sistemleri için pek de inisiyatif bırakmadığını savundu. Kendi mobil oyun mağazasını geliştirmek için kolları sıvamış olan Microsoft ise bu komisyonlar nedeniyle tüketicilere indirim ya da abonelik hizmeti sunamadıklarından şikâyet etti. Match Group ise Apple'ın kararının çok sayıda geliştirici ve kullanıcıyı etkilediğini, bu nedenle mahkemenin, tüketicilere rekabetçi fiyatlar sunulması yönündeki kararının uygulanmasına engel olduğunu ifade etti.

Apple ise mahkeme kararını uyguladığını savunuyor ve şu anda uyguladıkları politika sayesinde müşteri gizliliğini ve güvenliğini sağlayabildiklerini ifade ediyor. Dört firmanın dilekçeleri, AB anti-tröst şefinin Apple'a yaptığı uyarıdan bir gün sonra geldi. Daha köprünün altından çok sular akacak ancak bu dava ile birlikte mobil ödeme ekosistemleri köklü şekilde değişecek gibi duruyor.

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