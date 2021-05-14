ABD: Aşılananlar, Çoğu Yerde Maske Takmak Zorunda Değiller

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, aşılanan yetişkin ABD'li oranının yüzde 58'ini bir doz aşılayınca, maske yasağını kaldırmaya karar verdi. Buna göre iki hafta ya da eski zamanlarda en az 1 doz aşı olmuş insanlar, bazı ortamlar haricinde maske takmak zorunda kalmayacaklar.

Bir yıldan daha uzun bir süredir hayatımızı esir almış durumda olan koronavirüs salgını, ekonomik açıdan güçlü olan ülkeler için sorun olmaktan çıkıyor gibi görünüyor. Çünkü bu ülkeler, satın alabildikleri yüksek sayıda aşılar ile vatandaşını aşılıyor ve insanların yeniden eski hayatlarına dönmelerini sağlıyor. Bu tür ülkelerin başında da tahmin edebileceğiniz üzere ABD geliyor. Ülkeden gelen son haberler ise aşılanan kişilerin maske zorunluluğunun kaldırılma noktasına geldiğini gözler önüne seriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, salgının ilk gününden beri halk sağlığı kılavuzları yayınlıyor. İçinde bulunulan koşullara göre güncellenen bu kılavuzlar, ABD'lilerin neler yapması gerektiğini açıklıyor. Kılavuzlarda yapılan son güncelleme ise son doz aşısını iki hafta ya da daha önce almış kişilerin, sosyal mesafeye kurallarına uymasına gerek olmadıklarını ve maskelerini de sadece belirli koşullarda takacaklarını belirtiyor.

Aşılanmış kişiler hem açık hem de kapalı ortamlarda maske takmayabilecek

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Genel Direktörü Rochelle Walensky tarafından yapılan açıklamalara göre aşılanmış ABD'liler, artık açık ya da kapalı ortamlarda maske takmayabilecekler. Ancak bu hususta hastane, toplu taşıma araçları ve uçak gibi ortamlar, bu muafiyetin dışında tutulacak. Rochelle Walensky'ye göre aşılanmamış kişilerse maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edecekler.

ABD, bu aşamaya nasıl geldi?

ABD'nin nüfusu, 1 Nisan 2020 tarihinde 331 milyon 449 bin 281'di. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı son açıklamaya göre ise 18 yaşından büyük olan en az 151 milyon kişi (yetişkin nüfusun yüzde 58,7'sine denk geliyor) en az bir doz aşı vurulmuş durumda. Bu istatistiği iki doz aşı vurulan kişilere indirgediğimizde, 116 milyon kişinin, yani yetişkin nüfusunun yüzde 45,1'inin tamamen aşılandığı sonucunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Joe Biden, 4 Temmuz’a kadar 160 milyon kişinin iki doz, yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin ise en az bir doz aşılanacağını söylüyor.