En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, COVID-19 salgınında en kötü günlerini yaşamakta olan Hindistan'a 1 milyar doların üzerinde değere sahip 50 trilyon SHIB bağışladı.

Bu ayın başlarında bilinen en genç kripto para milyarderi olan Ethereum'un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, Hindistan COVID Kripto Yardım Fonu başta olmak üzere bir dizi yardım fonuna 1 milyar doların üzerinde kripto bağışında bulundu.

Bugüne kadarki en büyük bireysel bağışlardan biri olan söz konusu bağış öylesine değerliydi ki bağışın yapıldığı kripto para birimlerinden biri olan SHIB, söz konusu işlemin yatırımcılar arasında paniğe yol açması nedeniyle yüzde 35 değer kaybetti.

Vitalik Buterin'in Hindistan COVID Kripto Yardım Fonu'na 1 milyar dolarlık SHIB bağışının ekran görüntüsü

Buterin, söz konusu bağış sırasında Hindistan COVID Kripto Yardım Fonu'na 500 ETH ve 50.000.000.000.000 (50 trilyon) SHIB transfer etti. ETH'yi bir kenara bırakacak olursak; Buterin, söz konusu bağışı yaratıcıları tarafından kendisine hediye edilmiş olan meme kripto para birimleri Shiba Inu (SHIB), Dogelon (ELON) ve Akita Inu (AKITA) ile gerçekleştirdiğinden kendi ETH servetinden büyük bir kayıp yaşamadığını söyleyebiliriz.

Hindistan COVID Kripto Yardım Fonu'nun kurucusu olan Sandeep Nailwal, Buterin'in söz konusu bağışının ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Ethereum ve Vitalik Buterin'inden topluluğun önemini öğrendiklerini ifade eden Nailwal, "SHIB ile ilgilenen perakende topluluğuna zarar verecek hiçbir şey yapmayacağız" diyerek söz konusu transferin ardından panikleyen SHIB yatırımcılarını sakinleştirmeye çalışırken; bu konuda sorumlu davranacaklarını ve SHIB yatırımcılarının endişelenmemeleri gerektiğini söyledi.