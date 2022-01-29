Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yetkililer, madencilik operasyonlarını yürüten şirketlerden enerji tüketimi ile ilgili açıklamalar yapmalarını talep etti. Gönderilen mektuplarda; madencilerin ne kadar enerji tükettiğinin, faaliyetlerin çevreyi ve insanları nasıl etkileyeceğinin öğrenilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kripto paraların gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı bilinen bir gerçek. Bu para birimlerinin popülaritesi arttıkça madencilik faaliyetlerinde de yükselme görülüyor. Ancak madencilik, özellikle lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) madenciliği sebebiyle oluşan enerji tüketimi de dünyanın gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri de Çin’in yasaklarından sonra bu faaliyetlerin en çok boy gösterdiği ülkelerin başında yer alıyor ve bu tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Şimdi de ülkenin Demokrat Parti yetkililerinden madencilere yönelik bir hamle geldi. Milletvekilleri, ABD’de bulunan Bitcoin madencilik şirketlerinden önemli bir talepte bulundu. Sekiz kongre üyesinin imzasıyla altı madencilik şirketine gönderilen mektuplarda, enerji tüketimi ile ilgili açıklama yapılması istendi.

Madencilik faaliyetlerinin enerji tüketimi hakkında açıklama yapılması istendi

Yetkililer, madencilik faaliyetlerinde ne kadar elektrik kullanıldığını, temiz enerji tüketiminin nasıl olduğunu ve bu durumun insanları ve çevreyi nasıl etkileyeceğini öğrenmek istediğini belirtti. Açıklamalarda, “Bitcoin madenciliği ile ilişkili olağanüstü derecede yüksek enerji kullanımı ve karbon emisyonları göz önüne alındığında, bu faaliyetlerin çevresel ve yerel ekosistemler üzerindeki etkileri endişe uyandırıyor” ifadelerine yer verildi.

Kongre üyeleri, şirketlerden elektrik kullanımı dışında ABD’de nasıl büyümeyi planladıkları ile ilgili de açıklamalar yapmasını istedi. Bu talep, geçtiğimiz hafta kripto para madenciliğinin enerji üzerindeki etkilerinin tartışılmasının ardından geldi. Bu tartışmada ABD’li uzmanlar ve kongre üyeleri, madenciliğin yenilenebilir enerji konusundaki etkilerini ve ülkenin iklim hedeflerini raydan çıkarıp çıkarmayacağı konusunda fikirlerini dile getirmişti.

Madencilik faaliyetleri bir yılda Ukrayna’dan daha fazla enerji tüketiyor

Bitcoin’in başını çektiği kripto para madenciliği, büyük miktarda enerji tüketimine sebep oluyor. Bu faaliyetlerin bir yılda Ukrayna’dan daha fazla enerji tükettiği ifade ediliyor. Ayrıca kullanılan bu elektriğin fosil yakıtlar tarafından üretilmesi durumunda iklim değişikliklerine büyük katkılar sağlayabileceği aktarılıyor. Bu yüzden de ABD’li yetkililerin bu tarz bir talepte bulunması oldukça normal olarak nitelendirilebilir.

Ülkede bulunan madencilik şirketlerinin fazla yenilenebilir enerji kullanmadığı, ekipmanların 7/24 çalıştırıldığı da gelen haberler arasında. Bu sebeple de kongre üyelerinin gönderdiği mektup sonucunda şirketlerin temiz mi yoksa çevreye zararlı enerjilerle mi çalıştığının ortaya çıkması umuluyor.

Şirketlerin bu talebe 10 Şubat tarihine kadar cevap vermesinin beklendiği de gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca şu an sadece iki şirketin konuyla ilgili yorum yaptığı da The Verge tarafından yayımlanan haberde kaydedildi. Şirketlerden biri olan Marathon Digital Holdings, verimli diyaloglar kurmayı planladıklarını ifade ederken; Riot Blockchain isimli diğer şirket, ABD’de iş yapmaktan gurur duyduğunu ve kongre üyelerinin mektubunu ciddiyetle yanıtlamayı düşündüklerini aktardı.