Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğine sıcak baktığını ve düzenlemelerle yapılması durumunda destek vereceğini açıkladı. Rusya Merkez Bankası ise bu yaklaşımın aksine, kripto paraların ülkede tamamen yasaklanmasını istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son yılların en tartışmalı yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ile Rusya Merkez Bankası'na karşı çıkan Putin, düzenleme yapılması durumunda kripto para madenciliğine destek vereceğini açıkladı. Rusya Merkez Bankası ise kripto paralarının ülkeden tamamen yasaklanmasını istiyor.

Dün bir basın toplantısı gerçekleştiren Vladimir Putin, madencilikle ilgili olan bu basın toplantısında Rusya'nın kripto para madenciliği konusunda avantajlı bir ülke olduğunun altını çizmişti. Ancak Rusya Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşmazlık olduğuna değinen Putin, tarafların bu noktada anlaşması gerektiğini belirtmişti. Edinilen son bilgilere göre Putin, kripto para madenciliğinin bir düzenleme kapsamına alınıp, ülkenin madencilik cenneti haline gelmesinden yana. Ancak Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın bu konuda nasıl bir anlaşmaya varacağı henüz net değil.

Rusya, madenciliğin cenneti haline gelebilir mi?

Rusya'da kripto para madenciliğine ilişkin herhangi bir kural yok. Ancak yapılacak bir düzenleme, Rusya'nın kripto para dünyasındaki yerini tamamen değiştirebilir. Zira Rusya'nın iklimi, kripto para madenciliği için oldukça uygun. Özellikle de Bitcoin ve Ethereum madenciliği için soğuk havanın ne kadar soğuk olduğunu düşündüğümüzde, ülkenin kripto para madenciliği için biçilmiş kaftan olduğunu dile getirebiliriz. Üstelik Rusya'nın enerji zengini bir ülke olduğunu da unutmamak gerek.

Kripto para madenciliğinin merkezi, bundan bir süre öncesine kadar Çin'di. Ancak geçtiğimiz yıl, bu durum değişti. Çin hükümeti, ülkede madencilik yapılmasını yasakladı. Bu durum, Çin'deki madencilerin Kazakistan'a taşınmasına yol açtı. Ancak Kazakistan da bir süre önce çıkan iç karışıklık, madencileri tedirgin etti. Hatta bu konuda sizler için hazırladığımız bir içeriğimizde Kazakistan'ın nasıl madencilik için gözde hale geldiğinden bahsetmiştik. Rusya kripto para madenciliğine izin verirse, sektördeki tüm dengeler değişebilir. Zira Kazakistan'dan Rusya'ya geçmek, madencilerin ABD gibi ülkelere taşınmasından çok daha kolay. Madenciliğin geleceğini nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz...