ABD, Çin'in yapay zekâ ve askeri teknolojilerde ilerlemesini durdurmak için bir hamle daha yaptı. Hükûmet, yarı iletken sektöründe Çin'e yapılan ihracatlara yeni kontroller getirdi.

Teknoloji sektöründe Çin’e olan baskıları hız kesmeden devam eden ABD, şimdi de yepyeni bir düzenlemeyle karşımıza çıktı. Ülke, Çin yarı iletken sektörüne karşı yeni ihracat kontrollerini duyurdu.

Bu, ABD’nin son 3 yılda Çin çip endüstrisine karşı aldığı 3’üncü sert önlem olarak kayıtlara geçti. Yeni kontroller, 140 şirketi hedef alıyor.

Çin’in yarı iletken üretme konusundaki ilerlemesini engellemeyi amaçlıyor

Hükûmet, bu kontrollerle birlikte Çin’i yarı iletken üretiminde yavaşlatmayı ve yapay zekâ, savunma teknolojileri konusundaki büyümesini engellemeyi amaçlıyorlar. Bunların “ulusal güvenlik tehdidi” ihtimalleri nedeniyle yapıldığını da ekliyorlar.

Kararla birlikte Washington, 140 Çin şirketine ihracatları yasaklamış olacak. Bunlar arasında sektörde ağırlığı çok olan Naura Technology gibi yarı iletken firmaları var. Yeni kararın yapay zekâ konusunda büyük önem taşıyan yüksek bant genişlikli bellekler de dahil çip üretiminde kullanılan araçların ihracatını durdurması bekleniyor.