Son zamanlarda ABD'den yaptırımlara maruz kalan Huawei, 2021 yılı gelirlerini açıkladı. Şirket, 2021 yılındaki gelirinin bir önceki yıla göre %29 düşüş göstererek 99.5 milyara gerilediğini duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara listeye alınmıştı. Şirketi bilgi toplamak ve bu bilgileri Çinli hükümeti yetkililerine ulaştırmakla suçlayan Trump hükümeti, yaptırımlara yönelmiş ve şirketin tedarik zincirine ciddi zararlar verecek kararlara imza atmıştı.

Şimdi de Çin merkezli dev şirketten yeni açıklamalar geldi. Huawei tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamalarda, ABD yaptırımlarına maruz kalan şirketin yıllık gelirinde bir önceki yıla göre önemli ölçüde azalma olduğu ifade edildi.

Yıllık gelirde %29’luk azalma yaşandı

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda yıllık gelirin önceki yıla göre %29, yani üçte biri kadar azaldığı aktarıldı. Donald Trump yöneti tarafından siber güvenlik ve casusluk gibi sebeplerden dolayı uygulanan yaptırımların bu düşüşte büyük bir rolü olabileceği de gelen haberler arasında yer aldı. Şirketin yönetim kurulunda yer alan Guo Ping, yayımladığı yeni yıl mesajında bu gelir kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ping, 2021 yılında şirketin gelirinin %29 düşerek 99.5 milyar dolara gerilediğini aktarırken, “2021’de yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen müşterilerimiz ve yerel topluluklar için elimizden geleni yaptık. Operasyonlarımızın kalitesini ve verimliliğini artırarak 99.5 milyar dolar gelirle yılı tamamladık” ifadelerini de sözlerine ekledi. Guo Ping buna ek olarak 2022 yılından çok daha umutlu olduğunu da açıklamaları arasında belirtti.

Dev şirket; giyilebilir cihazlar, sağlık teknolojileri ve otomotiv gibi alanlarda da girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin Tesla’ya rakip olabilecek yeni elektrikli otomobilini duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık. Huawei AITO M5 ismi verilen ve rakiplerini geride bırakan bu araç, ilk beş günde binlerce sipariş alarak rekor kırmıştı.