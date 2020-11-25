ABD’deki Gizemli Monolit, Meğer 4 Yıldır Oradaymış

ABD'de geçtiğimiz günlerde keşfedilen monolitle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Utahlı yetkililer, monolitle ilgili bazı yeni açıklamalarda bulunurken meraklılar da bu monolitin yerini Google Earth üzerinden tespit ettiler. Gizemli yapıyla çekilmiş özçekimlerin internette patlaması, artık an meselesi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'nin Utah eyaletindeki çorak arazide, metal yapılı bir monolit bulunduğundan bahsetmiştik. Yetkililerin açıklamalarını da sizlerle aktardığımız haberimizde, bölgenin ziyaretçi akınına uğramaması için monolitin yerinin gizlendiğini de söylemiştik. Bugünse çok daha farklı bir gelişmeyle karşınızdayız. Monolit meraklıları, gizemli yapının yerini Google Earth aracılığıyla bulmayı başardılar.

Kullanıcılar, monolitin yerini keşfettikten sonra popüler bir forum olan Reddit'in yolunu tuttular. Google Earth üzerinden alınan verileri paylaşan Reddit üyeleri, böylelikle monolitin yerini milyonlarca kişi tarafından öğrenilmesini sağlamış oldular. Görünüşe göre gizemli monolitle yapılmış özçekimlerin internette patlaması, artık sadece an meselesi.

Gizemli monolit, Google Earth'ten böyle görünüyor

Reddit kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlara göre Utah'taki monolit, oraya yeni gelmedi. Hatta Google Earth'e göre söz konusu monolit, 2015 ila 2016 yılından beri orada. Elbette bundan çok daha öncesi olabilir ancak uydu verilerinin en son o yıllarda güncellenmesi, monolitin en azından 4-5 yıldır orada olduğunu gözler önüne seriyor.

Monolitle ilgili resmi açıklama da geldi

Utahlı yetkililer, gizemli monolitle ilgili açıklamalarda bulundular. Yapılan açıklamalarda, monoliti gömen kişinin, bu işlem için ciddi bir zaman ayırmış olması gerektiği ifade edildi. Bir yerel yönetim sözcüsü, gömme ve şekillendirme işleminin çok iyi bir şekilde yapıldığını, bunun çok ilginç olduğunu ifade etti. Monolitin bulunduğu yerin yakınlarında yollar olduğunu ancak 3 metrelik bir metalin oraya nasıl götürüldüğünün hala anlaşılamadığını söyleyen sözcü, bunun bir çılgınlık olduğunu dile getirdi.

Google Earth üzerinden yapılan incelemelerde, monolitin bulunduğu yere en yakın olan otoyolun, bir buçuk saat mesafede olduğu görülüyor. Monoliti dikmek için oraya giden olası kişi ise uzunca bir süre boyunca yol bile olmayan patikaları aşmak zorunda kalmış. Yetkililerse oraya herhangi bir araçla gitmenin pek de mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Bu konuda meraklılar için de bir açıklamada bulunan yetkililer, arazi araçlarıyla bile bölge gidilmesi durumunda yarı yolda kalınacağını, kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulacağını ifade ediyorlar.

Eğer sizler de bu gizemli yapının kendisini ve çevresini incelemek için Google Earth kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak monolitin olduğu lokasyona erişebilirsiniz.