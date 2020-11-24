ABD'li biyologlar, Utah eyaletindeki çorak alanlarda bir monolit buldular. Parlak metal yapıdaki monolitin ne zamandır orada bulunduğu ve oraya nasıl geldiği bilinmiyor. Uzmanlar, monolitin boyunun yaklaşık 3 metre olduğunu söylüyorlar.

ABD'de çalışmalarını sürdüren biyologlar, Utah eyaletindeki çorak bölgelerden birinde, dikkat çeken bir buluş yaptılar. Tamamen şans eseri yapılan keşif, metalden oluşmuş bir monolitin ta kendisi. Bilim insanları, kimselerin yaşamadığı bu arazide bulunan monolitin nasıl oluştuğu ve oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir bilgi sahibi değiller.

Bilim insanları, monolitin keşfini havadan yaptılar. Bölgedeki büyük boynuzlu koyunları saymak için helikopterle uçan bilim insanları, şans eseri monoliti buldular. Bilim insanları fazlasıyla heyecanlandıran bu olayın gizemi kolay kolay çözülecek gibi görünmüyor.

İşte Utah'ın çorak arazilerinde bulunan o monolit

Utah'ta bulunan monolitin boyu, yaklaşık 3 metre. Bugüne dek çorak bir arazide keşfedilmeyi beklemiş olan monolitin hammaddesi ise şu an için bilinmiyor. Bilim insanları, monolitle ilgili araştırma yapılıp yapılmayacağına dair de herhangi bir açıklama yapmadılar. Ayrıca uzmanlar, monolitin binlerce ziyaretçi alacağını düşünerek, bu gizemli yapının yerini tam olarak açıklamadılar.

Monolitler, tarihin en çok tartışılan konularından bir tanesi. Doğal ya da teknolojik oldukları konusunda hala tartışılan yapılar, genelde çok sert metaller olarak karşımıza çıkıyorlar. Uzmanlar, yer altına doğru devam eden yapıların erozyon sebebiyle ortaya çıktığını da düşünüyorlar. Ancak doğal bir yapının bu denli düzgün olması, bazı kesimlerin komplo teorileri üretmesine de yol açıyor. Örneğin bazı kesimler, monolitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğine inanıyorlar.