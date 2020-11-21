NASA’nın Perseverance Aracının Uzay Yolculuğunu Dinleyin

NASA’nın Perseverance adlı uzay aracı şu anda Mars’a doğru olan yolculuğuna devam ediyor. Yaklaşık 3 ay sonra kızıl gezegene varacak olan aracın yolculuğunda çıkan sesleri dinlemek mümkün.

Uzay boşluğunda ses yayılmaz. Hava ya da başka titreşim yapacak madde olmadığı için ses yoktur. Yine de NASA’nın Perseverance adlı uzay aracının yolculuğuna kulak kabartmak mümkün oluyor.

Perseverance aracı, Mars yüzeyinde çeşitli araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirildi. NASA bu aracı geçtiğimiz aylarda kızıl gezegene göndermişti. Aracın uzayda yaklaşık olarak 3 aylık bir süre daha yolculuk etmesi bekleniyor.

60 saniyelik ses

Perseverance, NASA’nın üzerinde bir mikrofon bulunan ilk aracı olarak da tarihe geçmişti. Aracın üzerinde yer alan mikrofon, 60 saniyelik bir ses kaydetti. Her ne kadar uzayda hava olmadığı için ses yayılmıyor olsa da aracın mekanik titreşimini elektrik sinyalleri olarak kaydetmek mümkün oldu.

Uzayda yaklaşık olarak saatte 42 bin kilometre hızla seyahat eden araçtan kaydedilen sesler 19 Ekim tarihli oldu. Bu sesler, aslında aracın soğutma sistemine ait. Sıvı soğutma sistemi araçta oluşan fazla ısıyı toplayarak dışarı atmayı sağlıyor. Sıvı sürekli bir döngü halinde bulunuyor.

Mikrofonun koyulma nedeni ise deneysel bir girişim. Bu girişimin amacı ise Mars atmosferine giriş, iniş ve konma anlarında çıkacak sesleri kaydedebilmek olarak açıklanıyor. Böylece ileride başka yüzey araçları için de daha kolay iniş yapmayı sağlayacak veriler toplanması planlanıyor.

Sistemler çalışıyor

Konuyla ilgili olarak Mars 2020’nin EDL Kamera ve Mikrofon alt sistemi baş mühendisi olan Dave Gruel bir açıklama yaptı. Gruel açıklamasında “Uzay aracı operasyonunda uçuşta küçük bir ses almak çok harika olsa da daha önemli bir anlamı var. Sistemimizin çalıştığını ve Mars inişinde bazı kuru gürültüleri kaydetmeye hazır olduğunu gösteriyor.” dedi.

Perseverance uzay aracı, kızıl gezegen yüzeyinde çalışmalar yapmak için pek çok özel ekipmanla donatıldı. NASA’nın bu aracı 2021 yılının başlarında Mars’a iniş yaparak çalışmalarına başlayacak. Kaydedilen sesleri buradan dinleyebilirsiniz.