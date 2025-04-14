ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'ten gümrük vergilerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama, en çok da Apple'ı rahatlatacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Donald Trump'ın dünyanın dört bir yanına uygulamaya başladığı gümrük tarifelerine ilişkin bir gelişmeden bahsetmiştik. Donald Trump ve ekibi, Çin'den ithal edilen iPhone ve MacBook gibi bazı ürünlere istisna uygulanmasına karar vermişti.

Şimdiyse bu kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu kararın geçici süreli uygulanacağı ifade edildi. Howard Lutnick, konuyla ilgili olarak yeni bir karar alınacağını söyledi.

Apple'ı ne bekliyor?

Howard Lutnick tarafından yapılan açıklamaya göre hükûmet, yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Bu uygulama, iPhone gibi ürünlere özel olacak ve Çin'den gelen diğer ürünlerden tamamen bağımsız bir tarife oranı içerecek. Böylelikle Apple ile Apple gibi şirketler, ticaret savaşının dışında bırakılmış olacak.

ABD'nin gümrük tarifelerindeki muafiyete ilişkin detaylar için:

ABD hükûmeti, yeni dönemin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni uygulamanın hayata geçirileceği ve teknoloji şirketlerinin bir nebze de olsa rahatlatılacağı düşünülüyor. Neler olacağını görmek için bir süre daha bekleyeceğiz.