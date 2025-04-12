ABD, Çin’den ithal edilen telefon, bilgisayar ve çip gibi teknolojik ürünleri geçici olarak gümrük vergisinden muaf tuttu.

ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen bazı elektronik ürünler için gümrük vergisi muafiyeti getirdi. Alınan bu kararla birlikte akıllı telefon, bilgisayar ve çip gibi ürünler ek vergiden geçici olarak muaf tutuldu.

Trump, kısa süre önce Çin'den gelen ürünlere yüzde 145 gibi oldukça yüksek bir gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Ancak gelen yoğun tepkiler sonrası bu karar kısmen geri çekildi. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, işlemciler ve yarı iletken makineleri gibi bazı teknolojik ürünler, bu yüksek vergilerden şimdilik muaf tutuldu.

Apple ürünleri yüksek vergiden şimdilik kurtuldu

Vergi muafiyeti, ABD'de üretimi bulunmayan elektronik ürünleri kapsadı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan resmi belgelerde, Apple’ın Çin’de üretilen iPhone, iPad ve Mac cihazlarının yanı sıra USB bellek, hafıza kartı, SSD sürücüler ve güneş paneli gibi çeşitli bileşenlerin de muafiyet kapsamına alındığı paylaşıldı. Yetkililer, bu ürünlerin ilerleyen dönemde farklı vergi oranlarına tabi tutulabileceğini, ancak uygulanacak yeni oranların açıklanan yüzde 145 seviyesinden daha düşük kalacağını belirtti.

Yetkililer alınan kararın üretimini büyük ölçüde Çin'de sürdüren Apple ve benzeri teknoloji şirketlerinin mali yükünü azalttığını aktardı. Aynı zamanda geçici olarak uygulanan bu muafiyetle, tüketicilerin karşı karşıya kalabileceği fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını da ifade etti.