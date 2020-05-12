ABD'de, Erken Tahliye İçin Birbirlerine Virüs Bulaştırdılar

ABD'nin Los Angeles kentinde, erken tahliye olabilmek için 21 mahkumun birbirine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Mahkumların ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içmeleri ve sırayla bir yüz maskesini koklamaları, Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda görüntülendi.

Los Angeles'ta, son iki ay içinde yaklaşık 5 bin mahkum erken tahliye edildi. Kentte, 4 Mayıs'tan bu zamana kadar hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre zarfında 357 mahkum koronavirüse yakalandı.

Cezaevi Personeli Tehlikeye Atıldı

26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak konuşan Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva, "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Mahkumların normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmazken şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını söyleyen Villanueva, ayrıca mahkumların hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek yakınlaştıklarını söyledi.

Hasta olmak isteyen mahkumların cezaevi personelinin hayatını tehlikeye attığını söyleyen Alex Villanueva, bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini söyledi.

Mahkumların birbirlerine koronavirüsü bulaştırdıkları anlara ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: