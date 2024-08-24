ABD'de hem Washington Eyaleti hem de Washington, D.C. bulunuyor. Peki, neden aynı isimde iki farklı yer var? İşin aslı, tarihin derinliklerinde gizli!

ABD'de bir Washington, D.C. var, bir de Washington eyaleti. İkisi de birbirinden farklı yerler olmasına rağmen, aynı ismi taşıyorlar. Peki, bu nasıl oldu?

Sorunun yanıtı, Amerika'nın kuruluş yıllarına kadar uzanıyor ve oldukça ilginç bir hikâyeye dayanıyor.

Her şey, 1791 yılında başladı.

1791 yılında yeni kurulan ulusal başkentin adını belirlemekle görevli komisyon, bu bölgeyi "Columbia Bölgesi" olarak adlandırdı. Ancak ismin kullanımı bir süreliğine karışıklıklara yol açtı.

1871 yılında federal yasalar bölgeyi "Washington, D.C." olarak belirledi ancak karışıklıklar burada bitmedi. 1852'de Oregon'un kuzeyinde yaşayan yerleşimciler, yeni bir "Columbia Bölgesi" oluşturmak için hükûmete başvuruda bulundu.

Ancak kongre üyeleri bu duruma karşı çıktılar. Demokrat Richard Henry Stanton, "Zaten bir Columbia Bölgesi'ne sahibiz." diyerek bu karışıklığı daha da büyütebileceğini belirtti. Böylece yeni bölgeye, Amerika'nın ilk başkanı George Washington'ın onuruna "Washington" ismi verildi.

Peki, neden iki farklı Washington olmasına rağmen isim karışıklığı yaşanmıyor?

O dönemdeki devlet adamları, Washington, D.C.'nin bir şehir olduğunu, Washington Eyaleti'nin ise bir eyalet olduğunu belirterek isimlerin karışıklık yaratmayacağını savundular.

Zaten ABD'de, Florida, New York gibi eyalet isimleriyle aynı adı taşıyan pek çok şehir bulunuyor. Washington isminin eyalet ve şehir olarak kullanılması da bu mantığa dayanıyordu.

İsim tartışmaları, Washington eyaletinin kurulmasından sonra da devam etti.

1880'lerde, Washington Eyaleti'nin kurulma sürecinde bu isim tekrar gündeme geldi. Ünlü avukat David Dudley Field II, bu ismin yerini daha uygun bir isim olan "Tacoma" ile değiştirme önerisinde bulundu.

Ancak Washington eyaleti sakinleri, bu öneriyi reddetti. Field'in savunmasına rağmen Washington ismi korundu.

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