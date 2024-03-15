Dünyanın her yerinde trafik aynı şekilde akmıyor. Özellikle kalabalık nüfusuyla bildiğimiz Amerika'da, Avrupa ülkelerine nazaran çok az döner kavşak olduğunu daha önce duymuş muydunuz?

Geleneksel kavşaklardan çok daha güvenli olduğu kanıtlanan, ülkemizde bile adım başı gördüğümüz döner kavşaklara Amerika'da çok az rastlanıyor. İnsanlar, bunun sebebini senelerdir merak ediyor. Üstelik bu, yerlilerin kendi tercihi.

Trafik akışını yönetme biçimlerinden tutun da kültürel ve mühendislik tercihlerine kadar birçok faktör aslında bu durumun sebebi olsa da hiçbiri esas neden değil.

Trafik levhaları veya kırmızı ışıkta durdukça aracımız yakıt harcar ve enerji verimliliği düşer.

Bu duraklamalar aynı zamanda zaman kaybına da yol açıyor. Sürekli dur kalk yapıldığında aracın verimliliği düşüyor. İşte bu sebeple döner kavşaklar, bu sorunu minimuma indirmek için tasarlandılar. Avrupa'nın hemen her yerinde rastladığımız kavşaklar, bazı istisnalar dışında Amerika'da yok denecek kadar az. İyi de neden?

İstisnalardan biri Indiana eyaletinde yer alan Carmel şehri. 100.000 nüfusu olmasına rağmen 120'den fazla kavşaktan oluşan bir şehir burası. Bunun tek sebebi ise şehrin belediye başkanının İngiltere'de üniversite okuduğu sıralarda döner kavşağın trafik açısından nasıl verimli olduğunu görmesi ve bu fikri, şehrinde hayata geçirmesiydi.

Peki neden Amerika Birleşik Devletleri halkı döner kavşağa bu kadar ön yargılı?

Yapılan her araştırma, döner kavşakların daha az risk taşıdığını ve daha güvenilir bir tercih olduğunu söylüyor. Amerikalılar, uzun süren bakım ve yol çalışmaları gerektiren değişikliklerie karşı çıkarken kendilerine özgü sürüş kültürü nedeniyle bu değişikliklere karşı daha fazla tepki gösteriyorlar.

Amerika'nın geçmişine inince zaten diğer ülkelerden önce kavşak biçimlerini denediğini ve reddettiğini görürüz. Trafik ışıklarına olan bağlılıkları, bu yeniliği de kabullenememelerine neden olmuş görünüyor. Fakat elbette tek nedeni bu değil.

Amerika'nın sürüş kültürü Avrupa'daki gibi değil. Güçlü arabaların, geniş otoyolların ve büyük kamyonetlerin bir kavşağa uygun olmadığı da düşünülüyor. Carmel'in farkı ise kırsal bir düzene sahip olması.

Amerika ile Avrupa arasındaki en büyük farklardan biri nüfus yoğunluğu.

Amerika, hepimizin bildiği gibi çok fazla eyalete sahip. Bu genişlikte bir bölgede döner kavşaklar başarı ile uygulansa başka bir bölgede aynı şekilde uygulanamayabileceği anlamına gelebilir. Yani kontrol edilemez bir büyüklük söz konusu. Ülke içinde de dengesiz yolların ve kavşakların sebebi buna bağlanıyor.

Avrupa'da nüfus yoğunluğu daha fazla olduğu için kavşaklar daha sık kullanılırken Amerika'da genellikle büyük, uzun ve inşa edilmemiş alanlar var. Bunun yanı sıra Amerika'da orijinal trafik çemberi fikrinin kötü bir şekilde uygulanması, insanların bu konsepti reddetmesine yol açtı.

Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde döner kavşak azlığını tek bir sebebe bağlamak doğru olmaz. Erken dönemdeki verimsiz trafik döngülerinin itibarının zedelenmesi, modern kavşağın geç uygulamaya konulması, farklı sürüş kültürü ve fazla nüfus gibi faktörler bu duruma bir neden oluşturuyor.

Fakat son yıllarda Amerika'da da döner kavşakların artış gösterdiğine şahit oluyoruz. Faydalarını da düşününce geç de olsa zamanla benimsenmesinin herkes için iyi olacağı kanaatindeyiz.

Amerika ile ilgili diğer içeriklerimiz: