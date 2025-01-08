ABD, Tencent'i Çin askeri şirketleri listesine ekledi. Tencent ise yasal itiraz süreci başlatacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Çinli teknoloji devi Tencent'i, 'Çin askeri şirketleri' listesine dahil etti. Alınan bu kararın Tencent'in ABD'deki yatırım faaliyetleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği açıklandı.

Tencent, sosyal medya uygulaması WeChat'in yanı sıra Reddit, Snap ve Epic Games gibi şirketlere yaptığı yatırımlarla tanınıyor. ABD ise bu adımı, Tencent'in Çin'in 'askeri-sivil füzyon' politikalarına dahil olduğu gerekçesiyle attığını belirtti.

Tencent yasal itiraz sürecini başlatacak

Şirketin 'Çin askeri şirketleri' listesine dahil edilmesi, yalnızca ABD Savunma Bakanlığı'nın Tencent ile iş yapmasını yasaklıyor olacak. Yasak ise 2026 yılı itibarıyla gerçekleşecek. Ancak bu durum diğer devlet kurumları için geçerli değil. Tencent, ABD hükümetinin bu kararını "hatalı" olarak nitelendirerek, bu listelemenin düzeltilmesi için yasal itiraz sürecini başlatacağını açıkladı. Şirket, askeri bir tedarikçi olmadığını ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin ek yorum yapmayı reddetti.

Tencent'in, Epic Games ve Reddit gibi şirketlere yatırımları devam ederken, listeleme kararı yatırımcılar üzerinde temkinli bir hava yaratabilir. Özellikle, şirketin ABD'deki bazı fon ve ortaklıklardan dışlanma riski bulunuyor.

Tencent, Epic Games ve Reddit gibi şirketlere yatırım yapmaya devam ederken, listeleme kararı yatırımcılar arasında endişeye yol açabilir. Özellikle, şirketin ABD'deki bazı fon ve ortaklıklardan dışlanma riski bulunuyor. Bu hamle, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve yatırım gerilimlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde uzun süredir devam eden ayrışma, gelecekte daha fazla belirsizlik ve gerilime yol açabilir.