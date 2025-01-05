TikTok, ABD'nin Utah eyaletinde açılan bir davada canlı yayınların çocuk istismarı için kullanıldığını bildiğini ancak buna göz yumduğunu öne sürdü.

Son zamanlarda ABD’de başı dertten kurtulmayan TikTok, çok büyük bir suçlamayla daha karşı karşıya kaldı. Utah eyaletinde açıklan davada, şirketin platformda çocuk istismarına izin verdiği iddia edildi.

Suçlamalara göre TikTok, çok uzun süredir canlı yayınlarının çocuklara zarar vermek için kullanıldığının farkındaymış. Ancak bunu bilmesine rağmen hiçbir şey yapmıyormuş.

Çocuk istismarından kâr elde ettiği bile söyleniyor

Aslında Utah eyalet başsavcılığı, TikTok’a olan davasını haziran ayında açmıştı. O zamanki açıklamalarda da şirketin çocuk istismarından kâr ettiği öne sürülüyordu. O zamandan beri de dava yavaş yavaş büyütülüyor ve tüm detaylar biriktiriliyordu. Tüm detaylar da bugün ortaya çıkmış oldu.

Davadaki iddialar gerçekten korkunç. Buna göre şirket, sadece çocuk istismarına göz yummakla kalmamış aynı zamanda bu tarz içeriklerde kullanılan hediye sistemleri aracılığıyla doğrudan kâr da elde etmiş.

Davada, TikTok’un kendi incelemelerini gerçekleştirdiği bilgisi de var. Buna göre şirket, yüz binlerce çocuğun yaş kısıtlamalarını aşmayı başardığını, canlı yayınlar yaptığını ve yetişkinler ile etkileşime geçtiğini bulmuş. Burada bahsedilen canlı yayınlardaki dijital hediye satışlarının da bir kısmı cebe indiriliyormuş.

Bunlar dışında platformun hediye özelliğinin para aklamak için kullanıldığına dair iddialar da var. Davaya göre canlı yayınlar sırasında uyuşturucu satışından dolandırıcılık faaliyetlerine kadar birçok yasa dışı şey gerçekleştiriliyormuş.