İzlenmek kasmak isteyen YouTuberlardan birisi daha karşımıza ilginç bir iş ile çıktı. Trevor Jacob isimli bir maceracı, uçağına atlayıp havalandıktan kısa bir süre sonra uçağının motoru durdu. Jacob, bunun ardından derhal uçaktan atlayıp hayatta kalma macerasına atıldı.

Sosyal medyada pek çok kez izlenme ve abone kazanmak için aşırı saçma şeyler yapan kişilerle karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bu kişiler arasına bir yenisi daha katıldı. YouTube’da 127 bin aboneye sahip olan Trevor Jacob isimli bir maceracı, “Uçağımı düşürdüm” başlıklı bir video paylaştı ve gerçekten de uçağını düşürdü. Fakat düşürme şekli büyük bir tartışmaya yol açtı.

24 Kasım günü 1940 Taylorcraft model uçağa atlayan Trevor, çıktığı kısa yolculuğu paylaşmak için video çekiyordu. Fakat yolculuğu sırasında uçağın motoru birden gizemli bir şekilde durdu. Trevor ise bulunduğu yüksekliğe ve kullandığı uçağın kabiliyetlerine rağmen uygun bir yere güvenli bir iniş yapmak yerine eline kamerayı alıp uçaktan atlamaya karar verdi.

Motor durunca uçaktan hemen atlamak gerekiyormuş:

Videosunda tüm pilotlara ‘paraşütle uçun’ tavsiyesi veren Trevor, uçağına atlayarak kalkış yaptı ve yolculuğuna başladı. Uçağının motoruysa kalkıştan kısa bir süre sonra, dağlık bir alanın üzerinde durdu. Trevor, uçağın motoru durur durmaz kalkışta kapalı olan, motor durmadan önceyse gizemli bir şekilde açık olduğu gözüken kapısından dışarıya paraşütle atladı.

Uçağının fazlasıyla düşük hızda iniş yapma gerektirdiğini (Saatte 56 kilometre), yine düşük hızda havada asılı kalabildiğini ve motor çalışmasa bile bir süre süzülerek güvenli bir bölgeye kadar gidebileceğini düşünmeyen pilotumuz, kapıdan paraşütle ve elinde kamerayla uçağı terk etti. Bunun ardından uçak elbette dağlara çakıldı.

♫ Selfie çubuğumu alır, toplar giderim ♫

Trevor ise iniş yaptıktan sonra uçağın yanına gitti. Ardındansa kısa bir hayatta kalma macerasına atıldı. Yanında hiçbir şey olmadığını söyleyen, ama düşerim ihtimaline karşı paraşüt alan Trevor, nehir yatağında ilerleyip içmek için su buldu. Karanlıktaysa ormanlık alanın ortasından geçen bir araca rastlayarak araca atladı ve ufak düşüş macerası sona erdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi de videoda düşen 1940 Taylorcraft uçağıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Trevor ise o çok istediği izlenmelere kavuşarak videosunu 500 binden fazla kişiye seyrettirdi. Bir 'cüzdan' tarafından sponsorlanan videonun yorum kısmıysa kapalı.