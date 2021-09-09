Ukrayna Meclisi, dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin'i resmi olarak tanıdı. Hazırlanan taslağı kabul eden meclis, böylece Bitcoin'i "finansal varlık" olarak görmeye başladı.

El Salvador'un resmi para birimi olarak kullanmaya başladığı Bitcoin'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez Ukrayna, Bitcoin'i resmen tanımaya karar verdi. Kripto para birimini "finansal varlık" olarak tanıyan Ukrayna, aldığı bu kararla vatandaşını olası dolandırıcılıklara karşı korumaya çalışacak.

Aslına bakacak olursak Ukraynalılar, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alım satımlarını yapıyordu. Ancak bu süreçte yatırımcıyı koruyan yasal bir düzenleme yoktu. İşte kabul edilen yasa, tam olarak bunu yapmış oldu. Yakın bir gelecekte Türkiye'de de benzerini göreceğimiz yasa, borsalara da yatırımcılara da bazı yükümlülükler getiriyor.

Bitcoin fiyatını etkilemeyecek

Ukrayna Meclisi'nin kabul ettiği yasa, Bitcoin fiyatına yansımaması bekleniyor. Çünkü bu yasayla Bitcoin, günlük yaşamda kullanılmayacak. Ayrıca Ukraynalıların Bitcoin alım satımını engelleyen hiçbir yasak zaten yoktu. Bu yüzden Bitcoin alış ya da satışlarını patlatacak bir durum yaşanmayacak.

Bitcoin demişken; dünyanın en büyük kripto para biriminin güncel fiyatlarına da değinelim. Geçtiğimiz günlerde sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, 52 bin dolar seviyelerinden 44 bin dolara kadar geriledi. Saat 09:30 itibarıyla 46 bin 130 dolar seviyelerinden işlem gören kripto para birimi, son bir haftada yüzde 7 civarında değer kaybetti.