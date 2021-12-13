Kadınların risk ve tehdit anlarında kolluk kuvvetlerini olay yerine çağırarak ihbarda bulunmalarını sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), neredeyse 3 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulama üzerinden şu ana kadar 200 bini aşkın ihbar yapıldı.

Bildiğiniz üzere ve maalesef ülkemizde her yıl yüzlerce kadın, kadın olmalarıyla bağlantılı gerekçelerle öldürülüyor ve binlerce, hatta milyonlarcası; benzer gerekçeler bahane edilerek fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Tabii ki zihniyeti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmadığı sürece suçluları kınamak bunların önünü kesmiyor. Ancak bu gelişme elde edilene kadar kadınların bu saldırılardan korunmasını sağlayacak bazı uygulamalar mevcut.

Bunlardan biri ise 2018 yılında kullanıma açılan kadınların acil durumlarda yardım almalarını sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması. Daha önce "COVID-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında uluslararası bir ödüle de layık görülen KADES’in kullanıcı sayısı, 3 yıllık ömrü boyunca hep arttı. Hızlı bir şekilde yayılan uygulama, yakın zamanda neredeyse 3 milyon kullanıcı sayısına dayandı.

Uluslararası ödül almıştı:

Uygulamanın ülkemizde yaygın şekilde kullanılmaya başlaması büyük resme bakınca her ne kadar üzücü olsa da, halihazırda kadına şiddet bu kadar yaygınken benzer durumlarda kadınlara hızlı şekilde destek verebilecek bir uygulamanın olması bir gereklilik. Zira birçok kadın, KADES kullanarak şiddetten ve hatta sonucu ölüm olabilecek olaylardan kurtuldu. Geçtiğimiz haftalarda da bir taksici tarafından kaçırılmakta olan bir kadın, aracın içinde soğukkanlılıkla bu uygulamayı kullanarak polislere haber vermiş ve kurtulmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre KADES’in kullanıcı sayısı, 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi. Kullanıma açıldığından beri uygulama üzerinden 260 bin 848 adet ihbar yapıldı. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen uygulamanın açıklama yapmadan acil konum gönderme gibi özelliklere ihtiyacı var. Ancak yine de belki de KADES sayesinde binlerce kadın zorlu durumlardan kurtuldu.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayarak Google Play ve buraya tıklayarak App Store sayfasına ulaşabilirsiniz.