Taksici tarafından kaçırılan bir kadın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan KADES uygulaması sayesinde kurtulduğu korkunç olayı Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşılan tweet serisi, KADES uygulamasının ne denli hayati olduğunu kanıtlar nitelikte...

Kadınlar ne yazık ki ülkemizde her gün çok sayıda tehlikeli olaya maruz kalıyor. Taksi, minibüs, iş yeri, ev fark etmeksizin her yerde tehlike altında kalabiliyorlar. Gündeme gelen bir şiddet olayı daha bu konuda alınması gereken önlemleri hatırlattı.

Korkunç bir olaya maruz kalan bir kadın, taksici tarafından kaçırılırken KADES uygulaması sayesinde hayatının nasıl kurtulduğunu Twitter'da anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, daha önce de çok sayıda hayat kurtarmıştı.

İşte başından geçen korkunç olayı anbean anlatan kadının kurtulma hikayesi:

Dilerdik ki böyle bir uygulamayı kullanmaya hiç gerek kalmasaydı fakat kadına şiddet olayları göz ardı edilemeyecek bir şekilde artmış durumda. Sorunun kökten çözüldüğü güne kadar bu uygulamayı kullanmakta fayda var.

KADES Uygulaması Nasıl İndirilir ve Kullanılır?

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, polise daha hızlı ihbar iletebilmeleri için hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), ihbar anında tam olarak bulunduğunuz konumu hızlı bir şekilde olay yerine en yakın ekiplere iletiyor.

Uygulamayı indiren kişiler, TC kimlik numarasını girerek sisteme kayıtlarını gerçekleştiriyorlar ve EGM tarafından telefonlarına gönderilen aktivasyon kodu ile birlikte uygulamayı aktif hale getiriyorlar. Cihazın konum bilgisi açıksa ve internet bağlı ise, mağdur kadınlar tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak en yakın ekiplerin kendilerine yönlendirilmesi için ihbar gönderebiliyorlar.

Uygulamayı aşağıdaki linklere tıklayarak telefonlarınıza indirebilirsiniz: