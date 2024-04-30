Hava yolları uçakların sorunsuz bir yolculuk geçirmesi ve başarılı inişler yapabilmesi için her ne kadar sistemli bir yol izlese de bazen ani durumlar gelişebilir ve uçaklar, acil iniş yapabilir. Fakat bu acil inişlerde genellikle işler pek de yolunda gitmez ve uçaklar, hurdaya döner.

Uçakların acil inişler yapmak zorunda kalmalarının en yaygın sebepleri arasında kuş çarpmaları ve beklenmeyen sebeplerden uçağın yön değiştirmek durumda kalması vardır.

Peki acil iniş yapmak zorunda kalan uçakların kaderinde neden hurda olmak vardır?

Aslında bir uçağın acil iniş alanından çıkarılamaması ve hurdaya gitmesinin arkasında birkaç neden vardır.

Örneğin bir uçak acil iniş esnasında eğer iniş takımlarını uzatırsa, tekerlekleri kayalık veya engebeli arazilerde yuvarlanır ve hasar görür. Böyle bir durumda uçağın, düz olmayan zeminde daha iyi kayması için tekerlekler geri çekilmelidir.

Ayrıca bu senaryoda alçak kanatlı uçaklar için hazin son, azalan açıklık nedeniyle motor hasarı olacaktır.

Yine uçak gövdesi, iniş takımları ve motorlar iniş sırasında hasar görmese bile büyük tümsekli ve delikli bir alana indiğinde, uçağın yeterli hıza ulaşmasını ve istediğinde yükselebilmesini engelleyecektir.

Bu noktada iniş yapılan yerin uzunluğu da oldukça önemlidir.

Uçağın ineceği alan, yeterince pürüzsüz ve engebesiz olsa bile böyle bir yüzey, uçağın yeterli kaldırma kuvveti elde etmesine engel olur.

Gerekli kaldırma kuvvetine sahip olabilmek için hakim rüzgarların ve arka rüzgarların yanı sıra uçağın ağırlığının da hesaba katılması gerekir.

Fakat çoğu acil inişte tüm bu koşullar sağlansa da pist, gerekli alana veya uzunluğa sahip olamayacağı için istenen kaldırma kuvveti elde edilemez.

Son olarak uçağın iniş yapacağı alandaki yabancı cisim kalıntıları, motoru ve diğer ekipmanları olumsuz etkileyerek uçağın kullanılmaz hâle gelmesine neden olabilir.

Özetle acil iniş söz konusu olduğunda, istenmeyen tüm bu koşullar tek başına ya da bir bütün hâlinde uçağı kullanılamaz duruma getirir.

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