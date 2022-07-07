Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'daki petrol kuyularını ziyaret etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dönmez, kuyulardan günde 100-120 varil civarı petrol çıkarıldığını belirtti. Bakan Dönmez'e göre bulunan petrol, oldukça ekonomik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada Adana'da petrol kuyusu bulunduğunu açıklamış, bu açıklama Türkiye genelinde ilgi görmüştü. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'daki petrol çıkarma sahalarına gitti ve bulunan petrolle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Dönmez'in ziyaret ettiği alanlar, "Çukurova-1" ve "Çukurova-2" isimli kuyulardı. Ufak bir pet şişeye doldurulan petrolü inceleyen Bakan Dönmez, "Burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim." ifadelerine yer verdi. Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalara göre bölgedeki çalışmalar, açıklamanın yapıldığı Eylül 2021'den beri devam ediyordu ve buradan çıkarılan petrol, deneme ve test amacıyla kullanılıyordu.

"Günde 100-120 varil petrol çıkarılıyor"

Çukurova-1 ve Çukurova-2 ile ilgili konuşan Fatih Dönmez, Çukurova-2'nin Türkiye'deki en sığ petrol kuyusu olduğundan bahsetti. "Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor." diyen Bakan Dönmez, iki kuyuda aktif olarak üretim yapıldığını ve günlük 100-120 varil petrol çıkarıldığını söyledi.

Fatih Dönmez'in gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamaları şöyle: Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip dört saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler.