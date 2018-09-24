Grafik ve medya yazılımı üreticisi Adobe, Analytics programı için sanal asistan geliştirdi. Adobe Analytics'in kullanımını kolaylaştıracak yapay zekalı asistan, bugün tanıtıldı.

Kullanıcıların davranışlarını analiz eden ve buna göre yardımlar sağlayan Adobe Analytics’e yapay zekalı bir sanal asistan getiriliyor. Bugün tanıtan Intelligent Alerts (Akıllı Uyarılar) isimli asistan, kullanıcıların Analytics’in analizlerinin derinliklerine inmelerini sağlayacak.

Adobe Analytics, müşterilerin davranışlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılıyor. Bugün tanıtılan sanal asistan ile kullanıcılar, Analytics’i daha verimli kullanabilecek, gözden kaçanları yakalayabilecek; çalışanlar ise alınan verilere göre kişiye en uygun hizmetleri ve yardımları sunabilecek. Adobe Analytics’de çalışmaları daha anlamlı kılmak için algoritmanın gücü arttırılabilecek ve kullanıcı için olabildiğince özelleştirilebilecek.

Adobe Analytics yönetim müdürü John Bates, “Geçmişte, müşterilerimiz adına topladığımız verileri markalar adına analiz ettik ve analizler sağlamaya yardımcı olduk. Şimdi, kullanıcılarımızın Adobe Analytics'teki davranışlarını analiz ediyor ve ardından, gördüğümüz sinyallere ve aracımızı nasıl kullandıklarına bağlı olarak, bu kişi için en uygun ve kişiselleştirilmiş hizmeti sunuyoruz” dedi.

Kullanıcılar, sanal asistanı çeşitli şekillerde özelleştirebilecek, bildirim genişliğini ayarlayabilecek ve programları daha detaylı kullanabilecekler. Bu sanal asistan, Adobe’un Sensei isimli yapay zeka platformunun da bir parçası. Bates, sanal asistanın film ve dizi önerilerinde bulunan yardımcılardan farklı olduğunu; hizmet seviyesini oldukça arttıracağını belirtiyor.