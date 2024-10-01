Adobe, Photoshop ve Premiere Elements uygulamalarına yeni yapay zekâ özellikleri ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi.

Adobe, Photoshop Elements ve Premiere Elements uygulamalarını yeni yapay zekâ özellikleri ile güncelleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştirdi. Özellikle grafik tasarım ve video düzenleme alanında daha fazla kolaylık sunan bu güncellemeler, kullanıcıların projelerini önemli ölçüde geliştirebilmelerini hedefliyor.

Photoshop Elements 2025, kullanıcılara nesne kaldırma işlemini kolaylaştıran yeni bir "Kaldır" aracı ekliyor. Bu yapay zekâ destekli özellik, kullanıcıların istenmeyen nesneleri, kişileri veya hayvanları fırçalayarak kaldırmasına ve arka planı otomatik olarak doldurmasına olanak tanıyor. Ek olarak derinlik simülasyonu sağlayan yeni bir "Derinlik Bulanıklığı" özelliği ile, kullanıcılar bir odak noktası seçerek geniş açıklık lens efekti yaratabiliyor. Ayrıca, yeni renk düzeltme aracı ile fotoğraflar üzerinde kolayca renk değişikliği yapabiliyorlar.

Photoshop Elements 2025 ile tasarım süreçlerinde yenilik

Premiere Elements 2025, beyaz dengeleme aracı ve kullanıcı dostu renk LUT’ları ile daha etkili renk düzeltme imkanı sunuyor. Zaman çizelgesi arayüzü ise basitleştirilerek, kullanıcıların video ve ses izlerini daha kolay yönetmesine olanak tanıyor. Adobe Stock başlık şablonları ise kullanıcılara ek bir ücret ödemeden sunuluyor.

Adobe’nin güncellenmiş Elements uygulamaları, amatör ve profesyonel kullanıcılar için tasarım süreçlerini kolaylaştırıyor. Yeni yapay zekâ özellikleri, fotoğraf ve video düzenlemeyi daha erişilebilir hale getiriyor. Adobe’nin MAX konferansı ise bu yenilikler hakkında bilgi almak isteyenler için 14 Ekim’de gerçekleştirilecek.