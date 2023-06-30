Ağlayınca boğazda oluşan yumru hissine her insan aşinadır. Bu hissin oluşma nedeniyse, boğazımızdaki bir kas grubu.

Ağlamak çoğumuzun en az bir kere de olsa deneyimlediği bir durum. Hepimizin çok iyi bildiği bu eylem hakkında bilmediğimiz şeyler ise sanılanın aksine hayli fazla.

Bu bilmediğimiz bilgilerden biri de ağlayınca boğazda oluşan yumru hissi.

Ağlarken vücudumuzda görülen en büyük değişimlerden biri, solunum hızımızın iyice artması.

Solunum hızımızın artmasının nedeniyse, vücudumuzdaki en ilkel ve etkili davranış mekanizmalarından olan "savaş-kaç mekanizması".

Bu mekanizma, bir tehlike karşısında neler yapacağımızı karar vermemizi sağlıyor. Tehlikeden kaçsak da tehlikeyle savaşsak da vücudumuzda ciddi bir alarm verilmesi gerekiyor.

Bu alarmın neticelerinden biri de birazdan artacak olan enerji ihtiyacınızı karşılamak için vücuda oksijen alımının artırılması.

Bu artan solunum hızı neticesinde vücuda daha fazla oksijen girmesini sağlamak bir numaralı görev haline geliyor.

Bu görevi yerine getirmek için nefes borumuzun girişinde bulunan glotis kası, giderek genişliyor.

Şimdi sıkı durun! Nitekim glotis kası, yutkunduğumuz esnada büzülme özelliğine sahip. Fakat bu kas genişlediği için, yutkunmak çok zor hale geliyor ve boğazımızda bir şey varmış gibi hissediyoruz.

İşte yutkunurken boğazınızda hissettiğiniz o yumrunun nedeni de tam olarak bu durum...