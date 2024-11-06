Kilo vermek uğruna 1 yıldan fazla bir süre hiçbir şey yemediğinizi düşünün. Yalnızca çay, kahve ve su ile geçen 382 gün. Böyle bir şeye dayanabilir miydiniz?

Angus Barbieri isimli bir adam, açlık yoluyla kilo vermenin en uç vakalarından biriyle bilinir. Öyle ki günlerce, ağzınıza bir lokma bile sokmamıştır.

Gelin, bu çılgın adamın hikâyesine daha yakından bakalım.

27 yaşındaki Angus Barbieri, kilosundan şikayetçi olduğu için İskoçya’nın Dundee kentindeki Kraliyet Hastanesi’nin Tıp Fakültesi’ne gitmişti.

Barbieri, 207 kiloydu ve aşırı obezdi. Doktorlar, umutsuz olmasına rağmen onu kısa bir diyete soktu. Ancak yiyeceksiz geçen günler haftalara dönüştükçe Barbieri, bu diyete devam etmek istedi.

Doktorlar oldukça endişeliydi çünkü 40 günden fazla süren diyetler, tehlikeli sayılıyordu. Fakat bu genç adamın amacı 82 kiloya inmekti ve bu sebeple diyeti sonlandırmadı.

Barbieri, şaşırtıcı bir şekilde diyete devam ettiği süre boyunca günlerini çoğunlukla evde geçiriyor, kontroller için sık sık hastaneye geliyor ve geceleri hastanede kalıyordu.

Genç adam, diyet süresince ara ara potasyum ve sodyum takviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli vitaminler aldı.

Ayrıca kahve, çay ve maden suyu içmesine izin verildi. Çünkü bunlar kalorisizdi. Özellikle diyetinin son birkaç haftasında, çaya az miktarda şeker veya süt eklediği zamanlar da olmuştu.

Ancak başka hiçbir şey yiyip içmiyordu. Aldığı vitaminler de yiyecek olmadığında organlarının işlevini sürdürmesi için hayati bir önem taşıyordu. Hatta daha sonra doktorlar, sindirim sistemini sağlıklı tutmak için diyete yüksek dozda maya eklediler.

O, bu zorlu sınavın sonunda 82 kiloya indi ve bu süre boyunca da kilosunu korumaya devam etti. Yani Angus Barbieri, toplam 125 kilo vermişti. 382 günlük diyetin sonunda da tekrar yemeye başladı ve ömrünün sonuna kadar yalnızca 7 kilo aldı.

51 yaşında ise vefat etti. Ölüm sebebi de büyük bir soru işareti. Son olarak belirtmemiz gerekir ki kilo vermek için böyle bir yol izlemek, oldukça tehlikeli. Kilo vermek ve diyet programları oluşturmak için mutlaka bir hekime danışmalısınız.

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