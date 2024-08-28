Bazılarımız tabiri caizse kıtlıktan çıkmışçasına yemek yemeye bayılır. Peki hızlı yemek yemek, gerçekten kilo aldırır mı?

Yemeği hızlı bir şekilde yemenin, her ne kadar şişkinlik ve bazı mide rahatsızlıklarına sebep olduğunu bilsek de kilo alımına katkı sağlayıp sağlamadığından şüpheliyizdir.

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Yemeği hızlı bir şekilde yemek, kilo alımına çeşitli şekillerde katkıda bulunabilir.

Şöyle ki hangi öğün olduğu fark etmeksizin yiyecekleri hızlı bir şekilde yediğinizde, vücudunuzun doyduğunu fark etmesine izin vermemiş olursunuz ve haliyle daha fazla yemek yersiniz.

Çünkü vücudun doyduğunu anlaması için belirli bir zaman gerekir. Örneğin ilk 15 dakika ne yerseniz yiyin sanki bir türlü doymuyormuş gibi hissedersiniz. Ancak 10 dakika sonrasında ihtiyacınız olandan fazla yediğinizi fark edersiniz.

Eğer bu alışkanlığı devam ettirirseniz istemsiz bir şekilde kilo almaya başlarsınız. Ayrıca hızlı yemek yemek, hava yutmanıza sebep olabilir. Bu da en başta şişkinliği ve hazımsızlığı beraberinde getirir.

Hızlı yemek yemek, genel sağlığınızı etkileyebilecek uygun sindirim ve besin emilimini de engelleyebilir.

Bu sebeple yemek yerken yavaşlamanız, vücudunuzun besinleri olması gerektiği gibi sindirmesine izin vermeniz açısından büyük önem taşır.

Genel itibarıyla hızlı yemek, doğrudan kilo alımına sebep olmasa da aşırıyı yemeye sebep olacağından kilo alımını dolaylı yoldan tetikler. Çok aç kalmış olsanız bile yemeği yavaşça yemek tüm bu olumsuz etkilerin önüne geçerek genel sağlığın iyileştirilmesine ve kilonun kontrollü olmasına yardımcı olur.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: