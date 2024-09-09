Apple Watch Series 10 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple, yeni akıllı saati Watch Series 10'u resmî olarak tanıttı. Akıllı saatin hangi özelliklerle geleceği ve fiyatı da ortaya çıktı.

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen "Glowtime" etkinliği başladı. Etkinlikte tanıtılan ürünlerden biri de Watch Series 10 oldu. Bu model, Apple'ın akıllı saatlerinin 10. yılına denk gelmesiyle de ayrı bir öneme sahip ve Apple da bu durumu saatin özelliklerine yansıttı.

Peki Apple Watch Series 10 hangi özelliklerle gelecek ve fiyatı ne olacak? Apple'ın en yeni akıllı saati ile ilgili tüm önemli noktalara gelin birlikte bakalım.

Apple Watch Series 10 Tasarımı:

Apple Watch Series 10, bugüne kadarki en büyük ekranlı ve en ince Apple akıllı saat olacak. Bu model bir önceki nesilde yer alan Ultra modellerden bile büyük olacak. Köşelerin de daha yuvarlak olduğu dikkat çekiyor. Bu modelde titanyum ve dönüştürülmüş materyaller kullanılıyor.

Apple Watch Series 10 performansı ve teknik özellikleri

Apple Watch Series 10'da ekran daha parlak olacak ancak burada kullanılan açılı LED teknolojisi, hem farklı açılardan ekranı görebilmeyi mümkün kılacak hem de enerji tasarrufu sağlayacak. Yarım saatte yüzde 80 şarj olabilen bu model, performanstan ödün vermeksizin yüzde 30 daha küçük mikrofonu ve verimliliği öne çıkaran tasarımıyla en ince Apple Watch olmayı başarıyor. Metal arka kısım ise cihazın şarj performansını da arttırıyor.

Yeni akıllı saatte, dört neural engine çekirdeğine sahip bir S10 işlemci bulunuyor. Bu işlemci ve yapay zekâ becerileri sayesinde akıllı saatte düşme ve çarpışma tespitini algılayan sensörler yer alıyor. Arka plan sesinden kullanıcı sesini de ayırabilen Apple Watch Series 10, ses tanıma ve çeviri özelliklerine de sahip.

Apple Watch Series 10 sağlık ve fitness özellikleri

Apple Watch, uyurken hangi uyku aşamasında ne kadar zaman geçirdiğimizi ve uyku kalitemizi de takip edebilecek. Bu yıl Apple'ın uyku apnesine odaklandığı da dikkat çekti. Yeni Apple Watch Series 10, bu sorunu tespit etmek için de ivmelenme ölçme sensörlerini kullanarak uykudaki düzensizlikleri tespit edecek. Bu konuda kullanıcıları da bilgilendirecek ve sağlık uzmanlarına yönlendirecek. Bu noktada Apple bazı kurumların onayını da bekliyor.

Apple Watch Series 10, suya karşı OP72 dayanıklılığa sahip yani suda ya da havuzda kullanılabiliyor. Apple Watch, suyun ne kadar altında olduğumuzu, su sıcaklığını ve bulunduğumuz konuma ait bilgileri verebilecek. Ayrıca açık alan aktiviteleri için de Apple Watch Series 10 ile rotalar oluşturabileceğiz ve akıllı saat kullanıcıları yönlendirecek. Saatin şarjı ise 18 saat dayanabilecek.

Apple Watch Series 10 fiyatı

Apple Watch Series 10, 20 Eylül'de satışa çıkacak. Standart modelin fiyatı 399 dolar, GPS+ hücresel versiyon ise 499 dolardan satılacak.