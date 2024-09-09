Apple AirPods Max 2 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple, Glowtime etkinliğinde AirPods Max 2'yi de tanıttı.

Yılın en çok merak edilen teknoloji etkinliklerinden Apple Glowtime etkinliği AirPods Max 2 duyurusuna ev sahipliği yaptı. Cupertinolu devin kulaküstü kulaklıkları böylece uzun bir süre sonra yenilenmiş oldu.

Peki AirPods Max 2 hangi özelliklere sahip? Bir önceki nesilden farklı olarak bize neler sunuyor? Bu kulaklık kaç paraya satılacak? Tüm bu soruların cevabı içeriğimizde.

Apple AirPods Max 2 Tasarımı:

AirPods Max 2, yeni renk seçenekleri ile gelecek. Bu renkler gece yarısı, mavi, mor, turuncu ve ay ışığı olarak açıklandı. USB-C girişine kavuşan bu modeller, iOS 18 ile birlikte çevresel sese de sahip olacak.

Apple AirPods Max 2 fiyatı

AirPods Max 2'nin fiyatı değişmeyecek ve 549 dolardan satılacak. Kulaklıkların satışa çıkacağı tarih ise 20 Eylül olacak.