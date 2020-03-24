Erken tanı, diğer hastalıklarda olduğu gibi COVID-19’da da çok kritik bir öneme sahip. Tam bu noktada ise yardımımıza teknoloji koşuyor. Oura Rings isimli firma tarafından geliştirilen akıllı yüzük, koronavirüsün bazı semptonlarını tespit edip, kullanıcıyı uyarıyor.

Kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler ve VR setleri gibi ürünlerin başını çektikleri giyilebilir teknolojiler, son yıllarda hayatımızda önemli bir yer kaplamaya başladı. Daha çok eğlence amaçlı kullanılan giyilebilir ürünler, gerçek zamanlı sağlık takibi yapabilmemizi de sağlıyor. Hatırlayanlar olacaktır; Apple Watch’ın kurtardığı hayatlar daha önce sık sık haberlerimize konu olmuştu.

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sağlığımıza her zamankinden çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalığın en belirgin iki semptomu: Kuru öksürük ve yüksek ateş. Elbette bu iki belirtiyi kendiniz de fark edebilirsiniz ancak bu konuda teknolojiden yardım almak da gayet akıllıca bir çözüm olabilir.

Oura Rings'in akıllı yüzüğü, vücut sıcaklığını anbean takip ediyor

Oura Rings firmasının geliştirdiği akıllı yüzük, koronavirüse karşı erken tanıda çok kritik bir rol üstlenebilir. Şu an için yalnızca iOS cihazlarla çalışan yüzük, adım sayısı, vücut ısısı, yakılan kalori, kalp atış hızı ve uyku aktivitesi gibi daha pek çok bilgiye erişmenizi sağlıyor.

Oura Rings’in akıllı yüzüğü, minimal ve hafif tasarımıyla normal bir yüzükten farksız. Su geçirmez özellikte olan ürün, günlük hayatınıza sorunsuz bir şekilde adapte oluyor. Şirketin CEO'su olan Petri Hollmen, yüzüğün uyarıları sayesinde hastaneye gittiğini ve kendisine koronavirüs teşhisi konduğunu söylüyor. Vücut ısısının anormal şekilde yükselmesini fark etmeyen Hollmen, akıllı yüzükteki sensörlerin ölçümleri sayesinde durumun farkına vardığını belirtiyor.

Oura Rings, yüzüğü dağıttığı 150 bin kişiden sağlık bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını istiyor. Bununla birlikte, akıllı yüzüğün spesifik olarak koronavirüse yönelik geliştirilmediğini söylemekte fayda var. Buradaki amaç, yüzükteki mevcut olan özelliklerin, erken tanıda işe yaramasını sağlamak. Akıllı yüzüğün satış fiyatı ise 299 dolar (1.953 TL)