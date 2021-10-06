Akınrobotics'in insansı robotu Mini Ada, bazı e-ticaret platformlarında satışa sunuldu. Profesyonel ya da özel amaçlarla kullanılabilen robot, pek çok işleve sahip. Ürünün fiyatı ise ciddi anlamda yüksek...

Konya merkezli bir ticari robot üreticisi olan Akınrobotics, tasarımı da yazılımı da kendisine ait olan insansı robotu Mini Ada'yı Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret siteleri üzerinden satışa sundu. Oldukça yüksek bir fiyata sahip olan insansı robot, sahip olduğu özellikleri ile hem bireysel hem de profesyonel amaçla kullanılabilecek gibi görünüyor.

Akınrobotics'in e-ticaret platformları üzerinden satışa sunduğu Mini Ada, pek çok özelliğe sahip. Örneğin bu robotu dans ettirebiliyor, ürün tanıtımı yaptırabiliyor, karşılama hostesi olarak kullanabiliyor, bilgisayar olarak kullanılmasını sağlayabiliyor, eğitim verdirebiliyor ve barkod okumaları yaptırabiliyorsunuz.

8 saat boyunca kesintisiz kullanım

Mini Ada'nın teknik detaylarına baktığımızda; bu insansı robotun 45 kilogram ağırlığında ve 130 cm yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. 8 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan robot, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça olarak da kullanılabiliyor. Öte yandan, Mini Ada ile konuşup, onun söylediklerini dinleyebileceğinizi de belirtmekte fayda var. Akınrobotics, insansı robotunun havaalanı ve otogar gibi yerler ile özel etkinliklerde ya da restoranlarda kullanılabileceğini ifade ediyor.

Ürünün e-ticaret platformlarındaki fiyatlarına baktığımızda, açıkçası insan bir düşünmeden edemiyor. Zira Türk mühendislerin geliştirdiği bu insansı robota sahip olmak isteyen bir birey ya da işletmenin, tam 162 bin 840 TL ödeme yapması gerekiyor. 12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile de satın alınabilen robot, birkaç gün içerisinde de kargo şirketine teslim ediliyor.

Mini Ada'yı incelemek ve satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Mini Ada için hazırlanan bir tanıtım videosu