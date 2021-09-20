Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, otomobil üretim tesislerinde güvenlik amiri olarak işe başladı. Spot, çalışma alanlarındaki terslikleri saptayarak işçilerin can güvenliğini ve fabrikanın mal güvenliğini sağlayacak.

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics, birkaç ay önce Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai tarafından satın alınmıştı. Geçen sürede şirket, Hyundai’ye ilk meyvesini verdi. Boston Dynamics denince akla gelen köpeksi robot Spot, Hyundai’de güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Robot köpek Spot, zaten daha önce de denetimle alakalı yetenekleriyle biliniyordu. Gaz kaçaklarını bile tespit eden ve bir türlü dengesi bozulamayan robot, Norveç’te bir petrol platformunda da işe alınmıştı. Spot, şimdi de Hyundai’nin “fabrika güvenlik servisi robotu” olacak.

Fabrikadaki risk faktörlerini saptayacak:

Boston Dynamics geçtiğimiz haziran ayında Hyundai’nin robotik alanında kendini geliştirme planı üzerine satın alınmıştı. Şirket robotik malzemeler üretecek, ama Boston Dynamics’in satın alınmasının şirkete sağladığı bir diğer fayda da robotları kendi fabrikalarında kullanabilmek olacak.

Hyundai’nin güvenlikten sorumlu olmak üzere görevlendirdiği Spot, Güney Kore’deki bir Kia üretim tesisinde göreve başladı bile. Robotun sınanacağı ilk pratik deneme ise bu cuma gerçekleşecek. Hyundai’nin robotik laboratuvarı şefi Dong Jin Hyun’un açıklamalarına göre Spot, çalışma alanlarındaki eksikleri ve terslikleri saptayarak işçilerin güvenliğini sağlayacak. Bu da termal kamera ve 3D LIDAR sensörü gibi ekipmanlarla mümkün olacak.