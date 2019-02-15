Türk Telekom tarafından ISS'lere gönderilen yeni toptan fiyat listelerine göre 1 Nisan'dan itibaren AKK'li internet kullanıcılarının internet bağlantıları, kotayı doldurdukları anda kesilecek. Uygulamanın resmileşmesi için BTK'nın onayı bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) adil kullanım kotasını (AKK) kaldırmasıyla birlikte internet fiyatları büyük bir bilinmezliğe sürüklenmişti. İnternet servis sağlayıcıları tarafından açıklanan fiyatlar, tüketicilerin internete bağlanmak için servet ödemesini gerektiriyordu ki Türk Telekom, yeni çözümü ile ISS’lere önerisini sundu.

Türk Telekom tarafından ISS’lere gönderilen ‘Al-Sat Paket/Tarife Revizyonu’ başlıklı yeni toptan fiyat listesi, BTK tarafından onaylanması halinde ISS’ler tarafından %5 Özel İletişim Vergisi ve %18 KDV eklenerek tüketicilere sunulacak. Türk Telekom’un toptan satış listesindeki internet fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;

8 Mbps - 51.61 TL

16 Mbps - 59.52 TL

24 Mbps - 73 TL

35 Mbps - 99.60 TL

50 Mbps - 109.63 TL

100 Mbps - 146.30 TL

Hayata geçecek yeni uygulamaya göre satışları durdurulan AKK’li paketlere abone olan kullanıcılar, 1 Nisan tarihine kadar sahip oldukları hız üzerinden limitsiz internet kullanmaya devam edecekler. Ancak 1 Nisan’dan itibaren tüm kullanıcılar duran kotalı tarifelere geçiş yapacaklar ve kotaları bittiğinde internet hizmetleri kesilecek.

Bir başka deyiş ile 1 Ocak 2019 tarihinden önce AKK’li bir internet paketine abone olmuş kullanıcılar, şu ana kadar kotaları bitse dahi yavaş da olsa internet kullanabiliyorlardı. 1 Nisan itibarıyla ise internet hizmetleri kesilecek. Bu durumda kullanıcılar ya ek kota paketi satın alacaklar ya da limitsiz internet tarifelerinden birine geçiş yapacaklar.

Bilişim Sektörü İşadamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur, AKK uygulamasının kaldırma nedeninin interneti yavaşlatmak olmadığını hatırlatırken, ‘’Biz bu yola internet hızı düşmesin, Türk gençliği en hızlı şekilde, ucuz ve kotasız şekilde internet kullanabilsinler diye çıktık ama geldiğimiz noktada daha önce kotası bittiği için internet hızı düşen ama erişimi kesilmeyen abonenin artık interneti tamamen kesilecek.’’ dedi.

Dünya standartlarının çok altında olan 8Mbps’lik internet hızının paketlerde yer almasının dahi kabul edilemez olduğunu belirten Uzgur, ‘’Türkiye internet hızı konusunda dünyada 84'üncü sırada. Bu düşük hıza rağmen bir de kota ile kullanıcıların kısıtlanması doğru değil. ‘8 Mbps hızım olsun ama ucuz olsun' diyenler eskiden yaklaşık 30 TL'ye ihtiyaçlarını giderebiliyorken artık en düşük kotalı internete yaklaşık 60 lira ödemek durumunda kalacak. İnternetinin kesilmesini istemeyenler ise kesinin ağzını daha da açacak.’’ şeklinde konuştu.