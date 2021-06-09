Fenerbahçe'nin YouTube'dan Ne Kadar Para Kazandığı Açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ekonomi muhabirlerine verdiği cevaplardan birinde Fenerbahçe’nin YouTube’dan ne kadar para kazandığını açıkladı. Koç, bu sayının 5-6 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Bundan neredeyse 1 sene önce Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkemizdeki tüm spor kulüpleri arasında bir ilki yaparak YouTube mecrasında önemli bir adıma imza atmıştı. Kulüp, YouTube’da bulunan ‘Katıl’ özelliğini aktifleştirmiş, ilk etapta kullanıcılarına üç farklı üyelik paketi sunmuştu. Bu paketlerin isimleri ve ücretleri Beyaz (5TL), Sarı (15 TL) ve Lacivert (25 TL) şeklinde açıklanmıştı.

Tüm bu paketlerle Fenerbahçe Spor Kulübü, kendisine YouTube’dan da bir gelir sağlamaya başladı. Kulüp, yakın zamandaysa takipçilerine üç farklı paket sunmak yerine tek bir paket sunmaya karar verdi. Aylık 15 TL ücrete sahip olan ‘Sarı’ isimli bu paket, taraftarlara özel içerikler sunuyordu. Bugünse Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün YouTube kanalından elde ettiği geliri açıkladı.

Bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde edildi:

Ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ali Koç, yaklaşık 2 milyon aboneye ulaştıkları YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettiklerini açıkladı. Ali Koç, aynı açıklamasında kripto para işine gireceklerini de belirterek tüm dijital gelirlerin 150-200 milyon TL seviyesine ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde eden Fenerbahçe Spor Kulübü, kanalındaki videolarında reklamların gösterilmesine izin veriyor. Fakat gelirin en büyük kaynağı muhtemelen taraftarlara özel içeriklerin sunulduğu ‘Katıl’ özelliği. Ayda 15 TL karşılığında satın aldığınız paket, A takımının günlük antrenmanlarını, takım içindeki challenge’ları, deplasman hikâyelerini ve daha birçok özel içeriği sunuyor.