Alibaba, 2009 yılından beri düzenlediği dünyanın en büyük online alışveriş festivali Bekarlar Günü’nde bu yıl yeni bir rekora imza attı. E-ticaret devi, 11 gün süren festivalde 85 milyar dolarlık satış yaptı. Geçen senelere kıyasla büyüme oranlarında gerileyen Alibaba, ‘sosyal sorumluluk’ algısına da dikkat çekti.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba, Bekarlar Günü’nde (Singles Day) 85 milyar dolarlık satış yaparak yeni bir rekora imza attı. Alibaba, dünyanın en büyük online alışveriş festivali olan Bekarlar Günü’nde geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarını %8,5 oranında artırdı. Aslında bu oran, geçmiş yıllara kıyasla satışların yıllık artışındaki en düşük seviye. Şirket, 2009 yılından bu yana düzenlediği etkinlikte her yıl çift haneli oranlarda büyüme kaydetmişti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen alışveriş etkinliğinde ise şirket 78 milyar dolarlık satış yapmıştı. Yine de Alibaba bu yıl yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Alibaba’nın alışveriş etkinliğini cazip kılmak için her yıl ünlü isimler de konuk olarak ağırlanıyordu. 2017 yılında Nicole Kidman etkinlikte yer alırken 2019 yılında da Taylor Swift, Shanghai’daki galada performans sergilemişti. Geçen sene ise Katy Perry’nin performansı etkinliğe damga vurmuştu. Bu yılki Bekarlar Günü alışveriş çılgınlığında ise ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch konuk oldu.

“Sosyal sorumluluk” vurgusu yapıldı:

Alibaba, 11 gün süren festivalden elde ettiği rekor gelire rağmen bundan sonra farklı bir bakış açısıyla hareket edeceklerini açıkladı. Çin Hükümeti toplumun tamamının refaha kavuşması için şirketler üzerinde baskı kurmaya devam ederken Alibaba da yaptıkları açıklamada elde edilen sayıların ötesinde ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘kapsayıcılık’ kavramlarına odaklanmak gerektiğine dikkat çekildi. Başkanvekili Yang Guang, “Bu yılki 11.11 Küresel Alışveriş Festivali’nde kararlı ve kaliteli bir büyüme kaydederek değişen Çin tüketim ekonomisinin bir resmini çıkardık. Ayrıca bu yıl 11.11 etkinliğinin gücünü kullanarak sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirdik. Bu yılki festival, sürdürebilir bir gelecek inşa etmede anlamlı bir dönüm noktası oldu.” açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak Alibaba’nın Pazarlama Müdürü Chris Tung, “11.11 etkinliğinin ilk evrelerinde büyümeye odaklandık. Tıpkı bir ailenin çocuklarının boyunu ve gücünü artırmak istemesi gibi. Fakat çocuklar ergenliğe girmeye başladıklarında odaklanılması gereken şey çocukların sosyal sorumluluk algısını geliştirmektir. Biz de şu anda buna odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.