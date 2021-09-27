Alibaba'dan Kripto Para Madencilerini Üzecek Açıklama

Kripto para yatırımcıları, her gün kötü haberler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in bütün kripto para işlemlerini yasaklamasının ardından büyük bir düşüşün yaşandığı piyasadakilere bir kötü haber de Alibaba'dan geldi.

Kripto para borsası son iki haftadır oldukça sancılı dönemler geçirmekte. Çin Merkez Bankası'nın bütün kripto para işlemlerini yasakladığını ve yasağı yok sayanların cezalandırılacağını duyurmasını takiben bütün kripto paralarda benzersiz bir düşüş yaşanmış, Bitcoin 40 bin doların altını dahi görmüştü. Kripto paraya uzun bir süredir karşı olan Çin hükümeti, daha önce de madenciliği yasakladığını duyurmuştu.

Darbe üstüne darbe yiyen kripto borsasına bir darbe de e-ticaret devi Alibaba’dan geldi. Alibaba, kripto para madencilerini üzecek bir açıklama paylaştı.

Bütün kripto madencilik ekipmanlarının satışını durduruyor:

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 8 Ekim’den itibaren bütün kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı.

Alibaba, alınan kararı “Alibaba.com, çeşitli uluslararası pazarlarda dijital para birimleri ve bunlarla ilgili ürünlerle ilgili, yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını göz önünde bulundurarak yapılan değerlendirmenin ardından, kripto madenciliği için kullanılan donanımların satışını yasaklamıştır.” diyerek duyurdu.

Buna ek olarak Alibaba, madencilikle alakalı diğer iki satış kategorisinin de kapatılacağını açıkladı.

Çin'in kararının ardından Çinli şirketlerden kötü haberler geliyor:

Kripto ile ilgili bu yönde karar alan tek şirket Alibaba değil. Çin’in son zamanlarda kriptoya dair yaptığı baskının ardından bazı büyük şirketler, yasalara ve yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına benzer kararlar almaya başladı.

Çin’in bu kararı üzerine Çin’in en büyük kripto para borsası olan Huobi Global, Çinli kullanıcılara ait tüm hesapların bu yılın sonuna kadar kademeli bir şekilde kapatılacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte, Mayıs ayında en yüksek seviyesini görmüş olan ve 40 dolar değerindeki Huobi’nin token’ı HT, 5.85 dolar seviyelerine kadar düşmüştü.