Alibaba'dan DeepSeek'e Yeni Rakip 'QwQ-32b' Kullanıma Sunuldu: Hemen Deneyebilirsiniz!

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Alibaba, DeepSeek'e rakip olacak 'Derin Düşünme' özellikli yeni muhakeme modelini kullanıma sundu.

Hâlihazırda DeepSeek'in Çin'deki en büyük rakibi diyebileceğimiz Alibaba, yeni muhakeme modeli Alibaba QwQ-32b (Quan-with-Questions)'i duyurdu. Açık kaynaklı olarak sunulan bu model, DeepSeek ve OpenAI'ın mini modellerine rakip olacak şekilde tasarlandı. Üstelik ücretsiz olarak denemek mümkün.

DeepSeek-R1 modeli, 671 milyar parametreye sahip. Alibaba’nın yeni QwQ-32b modeli ise yalnızca 32 milyar parametre ile benzer bir performans sunduğunu iddia ediyor.

Daha az parametre ile benzer performans

Bu yeni model, hız konusunda da oldukça iddialı. Basit sorulara bile detaylı ve derinlemesine yanıtlar verebiliyor ve bu süreçte hızından feragat etmiyor. ChatGPT'nin "Yanıt vermeden önce düşün" özelliğine benzer şekilde Alibaba'nın bu yeni modeli de muhakeme sürecini şeffaf bir biçimde paylaşıyor.

Şu anda buradaki linke giderek Qwen üzerinden kullanabileceğiniz model, belirli konularda katı sansürlere sahip. Örneğin siyasi meseleler gibi hassas konulara girdiğinizde yanıt almakta zorlanabilirsiniz.

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Peki siz hâlihazırda hangi yapay zekâ modelini tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.digitaltrends.com/computing/alibaba-qwq-32b-rivals-deepseek/
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