Microsoft, satış işi ile uğraşan firmalara hitap eden iki yeni yapay zekâ ajanı duyurdu. Bu ajanlar, satış sürecinin yönetilmesini ve gerçek temsilcilere yardımcı olmak üzere tasarlandılar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan yapay zekâ ajanları konusunda önemli bir hamle geldi. Şirket, iki yeni yapay zekâ ajanı duyurdu. "Sales Agent" ve "Sales Chat" olarak isimlendirilen ajanlar, kurumsal firmaların işini kolaylaştırmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Microsoft'un yeni yapay zekâ ajanlarının yeteneklerine yakından bakalım.

Doğrudan satış temsilcisi olarak isimlendirilen Sales Agent, potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve bunların sınıflandırılması gibi işlemlerle çalışmaya başlayacak. Yapay zekâ, ikinci aşamada ise müşterilerle toplantılar planlayabilecek ve bazı durumlarda satışları tamamlayabilecek. Üstelik bu yapay zekâ, müşterilerle görüşme içerisindeyken şirketin veri tabanını, fiyatlandırma sayfalarını ve hatta Microsoft 365 e-postalarını inceleyebilecek.

Sales Chat ise daha çok bir yardımcı

Microsoft'un açıklamalarına baktığımız zaman Sales Chat isimli ajanın daha pasif ve aslında bir yardımcı olduğunu görüyoruz. Bu yapay zekâ ajanı, gerçek satış temsilcilerine müşteri ilişkileri yönetimi kayıtları, e-postalar ve toplantı notları gibi bilgilerin özet ve içgörülerini sunuyor. Ayrıca satış temsilcileri, bu yapay zekâ ile riskli anlaşmaları belirleyebilecek ve toplantılara hazırlık yapabilecekler.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yeni yapay zekâ ajanları, şimdilik sadece Microsoft 365 Copilot aracılığıyla kullanılabiliyor. Şimdilik sınırlı sayıda kurumsal firma tarafından kullanılabilecek ajanlar, mayıs ayı itibarıyla genel önizleme sürümü olarak Microsoft 365 Copilot abonelerine sunulacak. Bakalım Microsoft'un yeni yapay zekâ ajanları, satış sektöründe nasıl bir etki yaratacak.