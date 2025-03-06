Apple, iOS 18.4 ile App Store'a önemli bir özellik ekleyecek. Uygulamalardaki yorumlar, yapay zekâ ile kısaca özetlenecek.

Tüm teknoloji şirketleri gibi Apple da ürün ve hizmetlerine yapay zekâ teknolojilerini entegre etmeye başlamıştı. Şimdi ise şirketin App Store’a çok işinize yarayabilecek bir yapay zekâ özelliği getireceği görüldü.

Teknoloji devi, uygulama mağazasına yapay zekâ ile oluşturulmuş inceleme özetleri getiriyor. Özellik, ilk olarak Macworld tarafından fark edildi.

iOS 18.4 ile sunulacak

Özellik, iOS 18.4’ün beta sürümünde görüldü. Bu da nisan ayında kullanıma sunulması beklenen iOS 18.4 ile herkeste kullanılabileceği anlamına geliyor. Betada, kısa özetlerin çıkarıldığı görülmüş.

Özellikten kısaca bahsedelim. Bildiğiniz üzere App Store’da uygulamalara birçok yorum yapılıyor. Bu yorumlar, uygulamayı indirmeden önce kullanıcılar tarafından okunuyor ve bir fikir edinmelerini sağlıyor. Ancak bazen bu yorumların hepsini okuyamayabiliyoruz.

İşte özellik bunu çözmeye yönelik. Büyük dil modellerini kullanarak o yorumları size kısa özetler hâlinde sunacak. Kullanıcıların genel olarak uygulama hakkında iyi veya kötü neler söylediğini içerecek. Hem olumlu hem de olumsuz yorumları içeren özetler göreceğiz. Teoride gerçekten yararlı bir özellik diyebiliriz. Ancak yorumların uygulamanın kendisi tarafından yazılan olumlu yorumlarla doldurulma ihtimali, bazen yanıltıcı olabileceğinin de göstergesi.

Özetler, ilk başta ABD’de bulunan İngilizce dilindeki uygulamalar için sunulacak. Ayrıca özet için belli bir yorum sayısına ulaşmak gerekecek. Diğer ülkelere yılın ilerleyen zamanlarında geleceği aktarılmış.