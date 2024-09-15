Alışveriş merkezlerinde ya da büyük mağazalarda bizi karşılayan yüksek bir hava akımıyla karşılaşıyoruz. Sıcak havalarda serin, soğuk havalarda ise sıcak olan bu hava, çoğu zaman bizi rahatlatıyor.

Peki neden giriş kapılarında böylesi bir hava ile karşı karşıya kalıyoruz dersiniz?

Bu fanların yalnızca girişlerde olması, bizleri ferahlatmak için mi?

Çoğu mağazada görülen bu güçlü hava akımının önemli bir nedeni var.

Dünya nüfusunun ve endüstrileşmenin hızla artması, gezegenimizin enerji kaynaklarını tehdit ediyor. “İyi de bu durumun AVM girişlerindeki hava akımıyla ne ilgisi var?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çok büyük bir ilgisi var.

Enerji verimliliği, günümüz binalarının tasarımında merkezi bir rol oynuyor. Özellikle büyük binalarda ve komplekslerde enerji tüketimini azaltmak için çeşitli teknolojiler geliştirilmekte. Klima sistemlerinin enerji tüketimi, bu binalarda toplam enerji sarfiyatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Enerji verimliliği açısından dikkat çeken bir teknoloji de bu hava perdeleri.

Hava perdesi, adından da anlaşılacağı gibi, iki alan arasında sıcaklık farkını koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz, kapı girişlerinin üstüne yerleştirilen bir fan yardımıyla çalışır ve içerideki ısıtılmış veya soğutulmuş havayı dış ortamdan izole eder.

Hava akımı, kapının girişinde bir perde gibi hareket ederek sıcak ve soğuk havanın binaya girişini engeller. Bu sayede binaların enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmış olur. Hava perdeleri, yalnızca soğuk ve sıcak havanın geçişini engellemekle kalmaz, aynı zamanda kir, toz ve haşeratların da içeri girmesini önler.

Hem enerji tasarrufu sağlar hem de iç mekânın hijyeni korunmuş olur.

Özellikle alışveriş merkezleri, süpermarketler ve kurumsal binaların girişlerinde yaygın olarak kullanılan hava perdeleri, bu alanların enerji verimliliğini artırıyor. Ayrıca alışveriş merkezi içindeki mağazaların giriş noktalarına yerleştirilen hava perdeleri, “alışveriş merkezi havası” ile “mağaza havası” arasında bir bariyer oluşturarak her iki alanın da konforunu koruyor.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, günümüz binalarının tasarımında gördüğünüz gibi hayati bir önem taşıyor. Bu tasarım ise enerji verimliliği bakımından gelecekte daha fazla bina tasarımında yer alacak gibi duruyor.

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